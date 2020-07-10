韓國瑜靠選總統「賺了3019萬」！政治獻金結算…蔡英文虧近2500萬





▲宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文。（圖／記者李帛窈製作）

記者袁茵／台北報導

監察院10日公開第15任總統、副總統選舉政治獻金收支結算表，只見總統蔡英文、副總統賴清德的收入和支出進行相抵後，餘額為負2413萬5237元，而當時一同角逐總統大選的前高雄市長韓國瑜、副手前行政院長張善政，收支相抵後剩餘3019萬5617元。

根據監察院最新公告的2020總統大選政治獻金收支結算表顯示，當時抽中1號號次的親民黨籍候選人宋楚瑜與搭檔余湘，收入（個人捐贈、營利事業捐贈、政黨捐贈、匿名捐贈）與支出（人事費用、宣傳、租用宣傳車輛、租用競辦、集會、交通旅運、雜支、返還捐贈、公共關係費用）相抵後，虧損了3004萬2677元。

而當時2號號次的韓國瑜與張善政，在收入部分達4億5631萬823元，扣掉支出4億2617萬6206元，還剩下3019萬5617元。

至於3號號次且成功連任的蔡英文與賴清德，收入部分達5億6476萬1629元，扣掉支出5億8889萬6866元，虧損了2413萬5237元。

其他人也看了這些...

►獨／公車駕駛想賺獎金！竟用1280月票盜刷5萬 北市怒罰9萬討回補助款

►1280「破萬」神人路線曝！3人持北捷月票「上上下下近1千次」 每小時搭3次

►不只2人！北捷月票搭破萬「每月最高達8人」 兩卡共通點曝光

更多熱門新聞...

►北捷月票搭破萬被查水表 網翻「1280霸主比賽」驚呼：去年冠軍被超越！

►影／1280月票搭到「3千元以上」的旅客要查軌跡 柯文哲：不會違反個資法

►北捷1280月票搭破萬元要查了！徐巧芯罵「吃到飽怕人吃」被網友戰翻

►振興一下我們的美麗