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韓國瑜靠選總統「賺了3019萬」！政治獻金結算…蔡英文虧近2500萬

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▲▼宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文,總統大選。（圖／記者李帛窈製作）

▲宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文。（圖／記者李帛窈製作）

記者袁茵／台北報導

監察院10日公開第15任總統、副總統選舉政治獻金收支結算表，只見總統蔡英文、副總統賴清德的收入和支出進行相抵後，餘額為負2413萬5237元，而當時一同角逐總統大選的前高雄市長韓國瑜、副手前行政院長張善政，收支相抵後剩餘3019萬5617元。

根據監察院最新公告的2020總統大選政治獻金收支結算表顯示，當時抽中1號號次的親民黨籍候選人宋楚瑜與搭檔余湘，收入（個人捐贈、營利事業捐贈、政黨捐贈、匿名捐贈）與支出（人事費用、宣傳、租用宣傳車輛、租用競辦、集會、交通旅運、雜支、返還捐贈、公共關係費用）相抵後，虧損了3004萬2677元。

而當時2號號次的韓國瑜與張善政，在收入部分達4億5631萬823元，扣掉支出4億2617萬6206元，還剩下3019萬5617元。

至於3號號次且成功連任的蔡英文與賴清德，收入部分達5億6476萬1629元，扣掉支出5億8889萬6866元，虧損了2413萬5237元。

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▲▼監察院公布2020總統大選政治獻金收支結算表。（圖／監察院提供）

▲▼監察院公布2020總統大選政治獻金收支結算表。（圖／監察院提供）

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