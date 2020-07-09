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婦聯會勝！未轉型政黨遭廢止立案　法院裁定「停止執行」

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▲▼婦聯會到立法院抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲婦聯會遭內政部廢止立案，暫停執行。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱茀濱／綜合報導

黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織，內政部先前依《政黨法》要婦聯會於期限內轉型成政黨，否則廢止，隨後婦聯會提行政訴訟要求停止執行，獲得台北高等行政法院批准。不過，內政部不服抗告，最高行政法院今（9）日確定駁回。

內政部於2019年12月24日，去函包含婦聯會的45個團體，通知若未文到4個月內完成轉換政黨程序，將依規定廢止「政治團體」的立案，婦聯會於2019年1月22日提行政訴訟，聲請停止執行。

內政部依《政黨法》，要婦聯會於期限內轉型成政黨，否則廢止，婦聯會不服，向台北高等行政法院提行政訴訟要求停止執行，北高行5月27日裁定，婦聯會除了不能再收受政治獻金外，其餘處分在行政訴訟終結前，停止執行。內政部不服裁定，提起抗告，由最高行政法院審理，今天駁回抗告，全案確定。

最高行政法院指出，原處分一經執行，婦聯會的法人格立即消滅，且清算程序完結後的賸餘財產將收歸國有，接下來衍生的法律效果及相關效應，均屬即刻發生且不可逆，也不可能透過金錢予以補償。

法院表示，原裁定已讓婦聯會不得收受政治獻金，對公眾利益應無重大影響，並要求內政部在本案訴訟結果確定前，不得廢止婦聯會立案，因此今日予以駁回。

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