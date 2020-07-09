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一鍵掃描中國軟體！印度再推偵測App秒爆紅...下載數突破50萬

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▲▼中印對峙之下，印度民眾掀起「抵制中國」聲浪。（圖／路透）

▲中印對峙之下，印度民眾掀起「抵制中國」聲浪。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國與印度在6月爆發衝突，表面上看似趨緩，但印方以維護國安為由，在6月29日大動作禁止使用59款中國大陸App，Google play商店更出現一款「刪除中國手機應用程式」（Remove China Apps）爆紅，但不久後就遭到Google官方以違反規定為由下架。現在又有一款功能相近的App在商店上架，可一鍵偵測出所有中國大陸的App，推出至今獲得近一萬則評分，平均星等為4.5顆星。

一款名為Chinese App Detector的App在商店上架，與Remove China Apps不同的是，這個App僅作為偵測用途，至於要不要解除安裝則交由用戶自己決定，目前評論超過9433則，下載數突破50萬次。

▲▼Chinese App Detector。（圖／翻攝自Google Play）

▲印度掃描軟體Chinese App Detector。（圖／翻攝自Google Play）

據悉，這兩款App都是由印度「工作狂」資訊公司（Workholics Infocorp）推出，Remove China Apps 先前受到Google Play以違反「禁止應用程式鼓勵或誘導使用者移除或停用第三方應用程式」而下架，這次Chinese App Detector僅作為偵測用途，改善了這一點避免重蹈覆轍，以符合Google Play的規範。

印度當局先前指稱，禁止使用59款中國大陸App當中，包括抖音海外版TikTok、通訊軟體微信（WeChat）、阿里巴巴旗下的UC瀏覽器等，名單中一些App，在Android和iOS系統上存在數據濫用情況，且以未經授權的方式竊取用戶數據，秘密傳送到印度境外的伺服器。

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