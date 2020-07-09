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正妹逛動物園慘被脫衣！　小獼猴探頭進雙峰「找食物」還想解開短褲

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記者李振慧／綜合報導

一名身材火辣的金髮正妹到印尼峇里島度假時，意外在動物園與猴子發生親密接觸，不但短褲褲頭差點被解開，上衣也快被扯掉，嚇得她拼命拉住衣服避免走光，不過她仍為猴子說話，認為對方只是想在她身上「找食物」吃而已。

英國《每日郵報》報導，一支正妹慘被小猴脫衣的影片近來在網路上流傳，23秒影片中可看到，38歲女子波特(Jill Porter)坐在長椅上時，一隻長尾獼猴好奇跳到她腿上，突然伸手想要解開短褲，後來又想要拉下衣服，還往雙峰之間探頭進去。面對波特的窘境，一旁拍攝影片的朋友卻只顧哈哈大笑，幸好猴子一會便主動離開。

影片分享在TikTok上後獲得17多萬人次觀看，波特表示，影片其實拍攝於去年11月，來自北愛爾蘭卡斯爾羅克(Castlerock)的她,，與朋友一同到峇里島烏布(Ubud)的聖猴森林公園(Sacred Monkey Forest Sanctuary)遊玩時，意外當眾遭色猴脫衣，「我當時快嚇死了，但我認為猴子可能只是餓了，想要找食物」，並不忘提醒大眾，「如果牠們靠近你，當下一定要保持冷靜，雖然我其實被嚇壞了」。

▼女子在動物園遭好奇獼猴脫衣。（圖／示意圖，與本新聞無關／視覺中國）

▲▼猴子,示意圖。（圖／視覺中國）

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