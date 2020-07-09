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新加坡國會大選將登場　關注重點一次看

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▲▼ 新加坡,口罩,肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡共有11個政黨角逐席次，參選政黨數量創下紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社新加坡9日綜合外電報導

新加坡國會大選將於明天登場。這場疫情下的選舉共有11個政黨角逐席次，參選政黨數量創下紀錄。過去9天的競選活動期間，朝野各政黨候選人卯足全力，盼獲選民支持。

今天是所謂「冷靜日」，禁止各候選人進行競選活動。這屆大選共有192名候選人，角逐包括單選區與集選區共93席國會議員。以下是「海峽時報」（The Straits Times）整理這次選舉的關注重點。

●爭取強力授權vs.憂反對聲音被消滅
執政的人民行動黨呼籲選民給予強力授權，以度過2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情危機；在野黨則擔憂，反對勢力恐全軍覆沒。

唯一擁有國會席次的反對黨工人黨黨魁畢丹星（Pritam Singh）表示，在疫情期間舉辦大選，可能會讓選民傾向支持執政黨。

●疫情的影響
反對黨對政府處理疫情的方式多所批評，也質疑在疫情期間舉辦大選的決定。相關受矚目議題，包括外籍移工宿舍爆發疫情大流行。

執政黨則表示，今年初政府就已開始確保口罩供應無虞，並擴大病毒篩檢，也動員資源因應移工宿舍群聚感染。

●東海岸集選區備受矚目
這次選舉的震撼彈，包括副總理兼財政部長王瑞杰離開耕耘多年的淡濱尼集選區，轉戰東海岸集選區對決工人黨團隊。王瑞杰被視為總理李顯龍的接班人，這次能否拉抬執政黨在東海岸集選區的選情備受關注。

集選區是新加坡確保國會有少數種族代表的選舉制度。這次是工人黨第4度挑戰東海岸集選區，2015年大選，人民行動黨雖保住這個選區，但得票率僅60.7%，低於當年全國得票率69.9%。

▲▼新加坡總理李顯龍。（圖／路透社）

▲新加坡現任總理李顯龍。（圖／路透社）

●陳清木效應
曾是人民行動黨國會議員的新加坡前進黨現任黨魁陳清木，這次率隊親征西海岸集選區，對上由新加坡社會及家庭發展部長李智陞和通訊及新聞部長易華仁（S. Iswaran）等人組成的人民行動黨陣營。

人民行動黨上屆大選在西海岸集選區獲得78.6%得票率。但這個選區包含陳清木老地盤亞逸拉惹區，他的個人魅力加上李顯龍胞弟李顯揚的支持，是否足以撼動選情，成為外界關注焦點。

●老將退出vs.新面孔成新聞焦點
許多新加坡朝野老將紛紛宣布退出這次大選，包括現年79歲的前總理吳作棟和工人黨前黨魁劉程強。另一方面，人民行動黨這次共推出27位新人參選，創歷來最多紀錄。

而原本代表人民行動黨參選的新人林紹權，在網路出現批評他過去行為的言論後宣布退選。工人黨新秀辣玉莎（Raeesah Khan）也因過去在社群媒體的言論恐挑起種族敵意，而遭警方調查。兩起事件是否衝擊兩黨選情，也是觀察重點之一。

●選戰數位化的影響
不同於以往，這次競選期間因應疫情考量，禁止大型造勢活動，取而代之的是各政黨透過更多的電視曝光與線上活動與選民互動。

不過，與選民面對面、直接接觸的重要性仍無庸置疑。各候選人依舊花許多時間走訪市場、小販中心等地拜票，但為防疫需求，他們也戴上口罩並盡可能保持社交距離。

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