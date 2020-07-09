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連署罷免高雄議員「再+1」　罷韓大將黃文益面臨被罷：被拿來當出氣筒

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▲民眾發起罷免高雄市議員黃文益。（圖／記者洪靖宜攝）

▲罷免高雄市議員黃文益總部。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

自從前高雄市長韓國瑜被罷免後，各地民代被罷免聲浪四起，罷韓大將之一的苓雅、新興、前金市議員黃文益，也被點名，且罷免總部已經開始運作，11日將正式開張，罷免發言人歐大認為黃文益是「選前好形象、選後換個樣」，對於問政上強詞奪理。對此，黃文益本人也回應了。

韓國瑜遭罷免之後，也開始加速各地的罷免行動，繼頭號被點名罷免的時代力量市議員黃捷及民進黨議員陳致中後，包含時力議員林于凱，民進黨市議員康裕成、鄭孟洳、何權峰，高閔琳、林智鴻、以及黃文益都成了被鎖定罷免對象，而罷免黃文益的總部也於11日正式開張，目前已經開始營運，地點就在苓雅區五福一路上，總部內貼上：「我們不要讓議場變成秀場，不要讓議員變成演員」等文宣，此總部在一個星期內就收集了5至6百份。

▲高雄市議員黃文益 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市議員黃文益 。（圖／記者洪靖宜攝）

罷免發言人歐大表示，想罷免黃文益的理由就是以當時罷韓團體來罷免韓國瑜的標準，當時他們說韓國瑜政見沒實現應該要下台，所以比韓國瑜更差得不是應該也要下台，他舉例：「檢視黃文益選舉政見，曾提出要於新興、苓雅、前金這三個區設立國民運動中心，請問議員東西呢？你有去爭取了嗎？你要路平，當時候韓市府團隊在舖設路平的時候，我知道你用心監督，但是你移花接木、扭曲事實，基於種種理由，我們也接獲很多基層像老師、家長心聲，當時覺得要給年輕人機會，但是截至目前為止，一年半過去了，他們覺得議員只會作秀。」

對於黃文益議場上表現，罷免方也認為不太滿意，發言人說：「身為市議員、民意代表，是要監督市政，但有許多民進黨有很多的議員，問政也是相當理性且有方向的，那你一個新科議員可以用這樣的方式嗎？在問政上的表現，讓人家覺得你是強詞奪理，選前好形象、選後換個樣。」

對於份數累積，罷免方也是相當有信心，發言人說；「選民的反應最真實的，前金區、新興區、苓雅區是軍公教文教區，因為軍公教警在第一階段提議是不能參加連署的，因此在第二甚至是第三階段，他們都會站出來，行使自己的公民權利。」

▲民眾發起罷免高雄市議員黃文益。（圖／記者洪靖宜攝）

▲罷免小物捕蚊燈。（圖／記者洪靖宜攝）

由於黃文益因為名字念快一點就像「防蚊液」，競選期間就打出諧音，方便好記，罷免團體也將這個梗來拿使用，準備了防蚊貼片、捕蚊燈等小物，歐文說：「我們覺得他是高雄政壇最大的一隻蚊子，所以我們要滅蚊防疫！」。

對此，市議員黃文益表示，尊重公民權利，但他認為對方並不像是公民團體，這是一種報復性的罷免，議員在議場上合理監督，自己兩次定期大會都是高雄市公民監督公僕聯盟評鑑的十大優質議員，卻被韓國瑜支持者當成出氣筒，對於批評指教一切尊重，但認為對方沒有正當理由，自己沒有請假沒有落跑，認為社會自有公評，但這樣的罷免下去沒完沒了。


根據選罷法的規定，罷免第一階段要1%以上選民連署提案，第二階段要10%以上選民連署，第三階段才是投票。若以此次前高雄市長韓國瑜罷免案，苓雅、新興、前金區選舉人數共20萬9834人計算，第一階段約要2098多份，第二階段要2萬9百多份，第3階段投票罷免，同意罷免票數要多於不同意罷免且超過選區25%同意票數，門檻是5萬2459票以上。

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