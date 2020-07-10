「救命！小孩在裡面」高雄婦下車未熄火　一轉頭車門關上急報警

▲警消合力破壞車窗，將女嬰順利救出。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄一名粗心的母親不小心將女嬰反鎖在車上，無法將人救出的狀況下，婦人趕緊求助警方，警方到場後在母親的同意下敲破車窗，成功幫女嬰脫困，救援成功後，消防隊員主動檢視女嬰的身體狀況，確保她安全無礙，才讓孩子的媽將人抱回去，而婦人看到女兒成功獲救也對警方十分感激。

這起事件發生在7日下午1點多，這名29歲的新手媽媽稱，她將車子停在大林蒲活動中心停車場後，只離開了一下子下車拿東西，所以沒有將車子熄火，沒想到車門竟然自動上鎖，她看著小嬰兒獨自在車內十分焦急，在員警的提醒下，趕緊衝回家裡拿車子的備用鑰匙，沒想到鑰匙太久沒使用、電力耗盡，根本無法開鎖，加上在車內的女嬰疑似受到驚嚇開始嚎啕大哭，警方擔心車內溫度會逐漸升高，才在婦人的同意下打破車窗，順利將女嬰救出。

▲警消合力破壞車窗，將女嬰順利救出。（圖／記者黃子倩翻攝）

透過這起事件，警方呼籲民眾，市面上部分車輛設計或是車主自行加裝中控鎖，為了安全起見，關上車門後或是車輛行駛到一定的速度都會自動上鎖，有時則是因為設計不良或老舊也會自動上鎖，駕駛上下車時應特別注意，勿將年幼孩童獨留在車上，以免發生意外。

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