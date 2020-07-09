獨／高雄賓士短髮妹被強拉下車！醫師男狂喊：拿出來...正義哥現身了

▲醫師懷疑女護理師A錢，兩人當街爆發拉扯，三民派出所員警獲報前往處理。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄街頭發生當街拉扯事件，路過的人看到男女拉拉扯扯，以為是感情糾紛，立刻報警，沒想到警方獲報到場，深入了解是一家診所的醫師，因10萬元現金不見了而向診所內的女護理師追討，從民眾錄下的畫面上可以看到，男醫生不斷拉扯女護理師，並問對方：「10萬元到底在哪裡？」場面十分火爆，所幸警方即時到場，沒讓衝突擴大。

這起事件發生在8日晚間11點多，高雄同盟路上，根據警方了解，這對拉扯的男女，男子是診所醫生，女方則是他雇用的護理師，事發經過是，男醫生發現診所內短少10萬元現金，懷疑是女護理師動手腳，把錢拿走，因此在路邊和對方爆發拉扯。

▲醫師懷疑女護理師A錢，兩人當街爆發拉扯，三民派出所員警獲報前往處理。（圖／記者黃子倩翻攝）

三民所所長蕭余鱗指出：「警方到場後，請雙方到派出所內釐清狀況，但女護理師進到派出所後，男醫師遲遲沒有跟著進來，隨後我們員警出去請他，他才喊說在車上找到錢了。」

由於後續丟失的金錢找回來了，因此男醫生並未對女護理師提告，但雙方拉扯中，女護理師遭抓傷，她向警方表示將去醫院驗傷，對醫師提告傷害。

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