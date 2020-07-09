雲林縣9價HPV疫苗計畫　獲台塑企業暨王詹樣基金會支持及贊助 

▲台塑企業暨王詹樣基金會，2020年贊助千萬，支持「雲林縣109-111年度國一女生9價HPV疫苗接種計畫」，促進雲林女孩的健康共同防治子宮頸癌。（圖／示意圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣2019年女性十大死因子宮頸癌高居第七位，卻也是少數可以藉由疫苗提早預防的癌症。雲林縣政府自2017年起推動前瞻政策，提供保護力更廣的9價HPV疫苗給國中女孩們接種，今年更有「台塑企業暨王詹樣基金會」加入，共同守護雲林縣的女孩們，陪伴女孩們健康成長。

雲林縣政府指出，非常感謝台塑企業暨王詹樣基金會，2020年贊助新台幣10453300元整，支持「雲林縣109-111年度國一女生9價HPV疫苗接種計畫」，在縣府團隊與台塑企業合作下，促進雲林女孩的健康，共同防治子宮頸癌，期望有效降低雲林縣HPV相關癌症與疾病的發生。

「台塑企業暨王詹樣基金會」係由台塑企業二位創辦人王永慶、王永在昆仲之母親王詹樣女士口述遺囑成立，以舉辦或捐助(贈)社會福利慈善事業為目的，秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，深入瞭解台灣社會需求，與時俱進，研擬具體有效之解決方案，使更多弱勢族群得以受益。



2020年3月及9月為HPV疫苗接種月，雲林縣衛生局呼籲家長在疫苗接種前填寫同意書，讓家中國一女生享有健康福利，此疫苗須接種兩劑疫苗才有完整的保護力，請於期限內施打完畢，接種期限請依衛生局網頁公告為主，如有疑問，可撥打疫苗接種諮詢電話05-533-5134或0809-015-586專線。

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