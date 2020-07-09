白沙屯進香「最Ｑ」香灯腳　金金豬小妹雲林陪走超吸睛

▲來自彰化縣的香灯腳「豬小妹金金」從小豬6年前還是小豬就開始參與白沙屯媽祖進香活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

白沙屯媽祖9日清晨在完成刈火儀式後約5點多在數萬信眾隨香送駕起駕回鑾。數萬信眾回程中，人群出現一隻可愛的「豬」跟著人群前進，這隻香燈豬「金金」從北港開始走，主人放鬆繩子讓牠無拘束跟著走，累就上摩托車，沿路吸引民眾目光及拍照。

來自彰化的飼主表示，「金金」豬小妹是從小就開始飼養的，已經6歲也跟著白沙屯媽祖進香6年，一直從小豬變大豬，今年從彰化騎機車南下至北港朝天宮，陪白沙屯媽祖走回程路段，能走多少算多少，飼主說，就牽著讓牠走走停停，累了就休息或是上摩托車繼續前進。

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▲飼主牽著金金，讓牠走走停停，累了就休息或是上摩托車繼續前進。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

一路上許多香灯腳無論是大人小孩見到金金紛紛驚呼「好可愛！」 更有民眾熱心用臉盆裝水給金金解渴，看來「金金」豬小妹也多少替媽祖撫慰了辛苦香灯腳疲憊的心靈。

▲民眾熱心用臉盆裝水給金金解渴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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