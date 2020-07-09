白沙屯媽祖完成北港朝天宮刈火儀式　今凌晨5點啟程回鑾

▲白沙屯媽祖刈火儀式結束後約5點多在數萬信眾隨香送駕起駕回鑾。（圖／北港朝天宮提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

苗栗縣白沙屯拱天宮進香團，縱跨中部苗、中、彰、雲四縣，昨日在數萬信眾簇擁下抵達北港朝天宮駐駕，今日清晨天剛破曉，依循往例由朝天宮住持法師進行刈火誦經祈福儀式，利用火苗的傳遞，象徵媽祖的萬年香火流傳不絕、光明不滅，儀式結束後約5點多在數萬信眾隨香送駕起駕回鑾。

雲林縣富含深厚的宗教文化底蘊，無論是大甲媽祖遶境、白沙屯媽祖進香都是必經之地，雲林縣民眾一直以來不管自身信奉宗教是否相同，都非常熱情接待來自全國各異地隨香客、香灯腳，白沙屯媽祖今年山線西螺大橋進入雲林縣境內，今天凌晨5點在完成儀式後起程回鑾之途。

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▲朝天宮住持法師主持，以朝天宮終年不滅的光明燈引燃金紙到「萬年香火」爐中，再誦念經文後將疏文燒化於香爐中，再以火杓掏引香火至拱天宮的火缸。（圖／北港朝天宮提供）

白沙屯媽祖刈火儀式可謂是進香儀式中最為經典，由朝天宮住持法師主持，以朝天宮終年不滅的光明燈引燃金紙到「萬年香火」爐中，再誦念「吉祥文疏」經文後將疏文燒化於香爐中，再以火杓掏引香火至拱天宮的火缸中送入香擔，住持法師於香擔門貼上封條，萬年香火在引回白沙屯途中不得熄滅，藉由這一年一度的刈火儀式象徵媽祖法脈千秋香火永傳。

▲住持法師於香擔門貼上封條，萬年香火在引回白沙屯途中不得熄滅，藉由這一年一度的刈火儀式象徵媽祖法脈千秋香火永傳。（圖／北港朝天宮提供）

「白沙屯媽祖徒步進香」為國家級無形文化資產之重要民俗，迥異於各媽祖廟鑼鼓喧騰的進香活動，並具有「一切聽憑神意而決」的獨特性，尤其進香隊伍行走的路線、媽祖鑾轎休息過夜的地點，必須在隊伍行進時，由媽祖神意透過神轎的搖晃方式指示。清晨從朝天宮起駕後沿省道台19線回駕步行至元長市區，目前駐駕民宅預計至下午2點，可能從元長往褒忠、崙背北上。

▲清晨從朝天宮起駕後沿省道台19線回駕步行至元長市區，目前駐駕民宅預計至下午2點，可能從元長往褒忠、崙背北上。（圖／北港朝天宮提供）



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