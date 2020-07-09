雲林婦接小孩休旅車停3分鐘遭竊　保修技師專員曝防竊要點

▲現在車輛大部分均配置晶片鑰匙，它是靠晶片、電腦等多項通路感應之後來發動引擎。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

近來汽車竊盜案頻繁，雲林縣虎尾鎮昨日有民眾在臉書上發文表示，將車輛停在公安路附近遭竊，放置於車上的手機已被丟棄他處之外，連車牌也已被調換，警方目前全力查緝；汽車鑰匙隨著科技進步多數車種均使用晶片來啟動引擎，保修技師表示，防竊不二法門除了下車熄火鎖車外，還是以鑰匙不離身為重點。

雲林縣虎尾鎮一名吳小姐9日下午6點23分在臉書上貼文表示，「請大家協尋車子RAV4，剛被偷走拜託幫忙留意，車牌如圖」，再於10點49分更新「目前已知訊息是已經離開雲林，車牌也被更換了，再來就靠警察們的幫忙，在托嬰中心被偷車上手機已被丟棄在興中路。」

▲雲林縣虎尾鎮一名吳小姐9日傍晚於臉書上發文表示車輛被竊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，車輛是停在托嬰中心外，約5點多下車接小孩僅花不到3分鐘，未熄火的車輛隨即從公安路被開走，歹徒並未覬覦放至車上的手機，在行經一公里外的興中路時將手機丟棄該處，虎尾警方對此表示，已針對案發現場及周圍擴大案發前後時間與行進路線調閱路口監視器畫面積極查緝中。

汽車保修技師專員廖先生表示，現在車輛大部分均配置晶片鑰匙，它是靠晶片、電腦等多項通路感應之後才能發動，如過真的要竊車一般都會把電腦換掉，換空白電腦重新拷貝晶片後車子就能直接啟動開走，所以民眾在購車選配上也能選購配置隱藏式排檔鎖，雖然不是萬能但能拖延歹徒行竊時間。

▲虎尾遭竊車輛是停在托嬰中心外，約5點多下車接小孩僅花不到3分鐘，未熄火的車輛隨即被開走。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

廖專員指出，零件在不便宜又缺貨的狀況下，市場只要有需求不免會有犯罪行為，殺肉廠拆卸速度都非常快，為了避免自己愛車成為歹徒砧板上的肉塊，市面上除了琳琅滿目的防盜鎖之外，選擇安裝設暗鎖將電源截斷也是一種方式，另外提醒購買二手車的民眾，原廠車輛一般都是配給2付鑰匙，如果車行只給一付就要注意問清楚，保險一點還是回原廠將除了手上之外的鑰匙晶片碼從電腦中刪除。

廖專員強調，不管是再短的時間下車一定都要熄火上鎖，鑰匙千萬不要離身，即便車輛送洗也盡量不要離開現場，拷貝鑰匙也不過是十來分鐘就能完成的。虎尾警方也提醒呼籲民眾，平時應有正確防竊觀念，停放汽機車後應熄火並將鑰匙取下勿留在車上，注意使用車輛與貴重財物保管，避免不肖歹徒有覬覦之機。

▲民眾在購車選配上也能選購配置隱藏式排檔鎖，雖然不是萬能但能拖延歹徒行竊時間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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