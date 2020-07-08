白沙屯媽信徒自製扇子　網讚：好實用！想跟你結緣

▲信徒提供結緣品給來參與的民眾。（圖／網友李崇聖提供）

實習記者高琳景／綜合報導

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖於5日起駕出發，展開為期9天8夜的繞境活動，一路往雲林縣北港朝天宮前進，沿途有許多信徒發放「結緣品」，讓民眾能夠保平安以及留作紀念，從設計、量產到包裝，都是由信徒親力親為的完成，而每一樣結緣品，都有別具意義的特色。

李崇聖表示，和參與遶境的同事聊天之下發現有信徒發放結緣品，因此想嘗試做看看，「去年結束之後就開始計畫今年的結緣品，想要有紀念性和意義性，於是就做了扇子。」雖然過程中處處碰壁，卻也遇到熱情的廠商協助，親自過香爐後也順利的完成發放，讓不少參與遶境活動的民眾不受天氣炎熱影響，同時也能夠保平安且留作紀念。

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此外，李崇聖也和朋友製作500個手工餅乾提供民眾充飢，由於去年製作的糖霜餅乾花費時間過長，因此今年改為一般造型的手工餅乾，有不少拿到餅乾的民眾紛紛在臉書留言表示「餅乾很好吃」、「女兒吃了很喜歡」。

在臉書「白沙屯媽祖勇腳粉絲團」中，也可以看到許多信徒提供各式各樣的結緣品，每一樣結緣品也都有它的特色和意義，可見民眾的善心不僅能保平安，同時也讓更多人了解台灣民俗活動。

而為配合疫情相關防疫政策，廟方也婉謝信徒鑽轎腳、獻花，許多儀式也都簡化，降低群聚的現象發生，民眾也需配合攜帶口罩並勤洗手。