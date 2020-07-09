快訊／柯文哲「捍衛名譽」戰開打：已向檢察官要求跟葛特曼對質

記者楊亞璇／台北報導

2018年市長選舉，《屠殺》作者葛特曼質疑台北市長柯文哲涉入器官仲介案，還批評柯文哲是個「騙子」，讓柯文哲怒告妨害名譽。柯文哲將在9日上午10時親自前往台北地檢署說明，他在中午左右步出地檢署後表示，已向檢察官提出要求跟葛特曼對質，「這不僅是捍衛我的名譽，也是捍衛台灣在國際醫療的信譽。」

柯文哲指出，台灣很多人去大陸接受器官移植，因為在台灣接受器官移植的人數，和移植後使用抗排斥藥物的人數有很大的落差，臨床上也聽到台灣有病人去中國移植器官，中國大多是從死刑犯身上取得器官，但是死刑犯不全部是來自法輪功，事實上大陸也沒有腦死判定條例，不像台灣器官來源是腦死的病人。

▲柯文哲針對葛特曼案件發表聲明。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲說，台灣器官捐贈移植系統是他所建立的，所以他對這些數據很清楚。「按照我的醫學專業及臨床經驗，我對葛特曼的訪談作了一些陳述，但是我說的事情，葛特曼不應當把願意出面說明的人，變成摘取器官的主角， 還在選前來台灣說我是騙子。」

柯文哲強調，當時葛特曼來台灣是為了做人權相關的研究調查，他自己願意具名接受訪談，說明他所知道的事情，「我說：『有人』這樣做，但葛特曼竟然把接受訪談者變成了仲介器官的罪犯，我完全無法接受這樣的事情」。

柯文哲質疑，葛特曼在出書前也沒有再來信詢問，2014年我方去函要求更正，葛特曼也回信確認他並非書中的主角，而且也答應將來如果出新版時他會做修正，「但令人憤怒的是，葛特曼在2018年出中譯版時，竟然蓄意先出跟我有關的第九章，且也沒有對內容做任何的修正，此外，還來台灣來開新書發表會，對我有不實的指控，這是對我的污辱，也是對台灣醫界的污辱。」

柯文哲強調，「今日提告，是因為我受到不白之冤，仲介器官買賣是非常嚴重的指控，這是對我個人最大的污辱，也會影響台灣在國際上的形象。台灣的法院應是保護公平正義的地方，既然葛特曼站在台灣的土地上胡亂指控、栽贓，我也向檢察官提出要求跟葛特曼對質，這不僅是捍衛我的名譽，也是捍衛台灣在國際醫療的信譽。」

▲柯文哲針對葛特曼案件發表聲明。（圖／記者林敬旻攝）

2020.07.09柯文哲台北地檢署訊後聲明全文：

1. 台灣很多人去大陸接受器官移植，因為在台灣接受器官移植的人數和移植後使用抗排斥藥物的人數有非常大的落差。

2. 醫界時常耳聞台灣有病人去中國移植器官。

3. 中國大多是從死刑犯身上取得器官，但是死刑犯不全部是來自法輪功，事實上大陸也沒有腦死判定條例，不像台灣器官來源是腦死的病人。

台灣器官捐贈移植系統是我所建立的，所以我對這些數據很清楚。依我的醫學專業及臨床經驗，我對葛特曼的訪談作了一些陳述。但是我所說的事情，葛特曼不應當把願意出面說明的人，當作摘取器官的主角，並在選前來台灣說我是騙子。

我當醫生的時候，無論是病患、家屬、醫界同仁、國際學者對於我在醫學的專業有極高的信賴。當時葛特曼來台灣是為了做人權相關的研究調查，我願意具名接受訪談，說明我所知道的事情。我說：『有人』這樣做。但葛特曼竟然把接受訪談者變成了罪犯。我完全無法接受這樣的事情。

此外，葛特曼在出書前也未曾再來信詢問，2014年我方去函要求更正，葛特曼亦回信確認我並非書中的主角，並答應於新版時會做修正。但令人憤怒的是，葛特曼在2018年出中譯本時，竟然蓄意先出跟我有關的第九章，並且也未對內容做任何的修正。此外，還到台灣來開新書發表會，對我有不實的指控，這是對我的污辱，也是對台灣醫界的污辱。

我過去三十年的時間，奉獻給醫學，照顧過數以千計的病人，今日提告，是因為我受到不白之冤。仲介器官買賣是非常嚴重的指控，這除了是對我個人最大的污辱，也會影響台灣在國際上的形象。

台灣的法院應是保護公平正義的地方，既然葛特曼站在台灣的土地上胡亂指控、栽贓，我向檢察官提出要求跟葛特曼對質，這不僅是捍衛我的名譽，也是捍衛台灣在國際醫療的信譽。