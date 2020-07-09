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柯文哲查破萬旅客！網友翻出2019「尋找1280CP霸主」活動：今年辦了？

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▲▼ 。（圖／翻攝自悠遊卡公司網站）

▲鼓勵民眾用定期票，悠遊卡公司曾辦「1280就要這young玩」活動。（圖／翻攝自悠遊卡公司網站）

網搜小組／鄺郁庭報導

台北市長柯文哲上任後推行「雙北1280定期票」，結果他6日自爆，有民眾用定期票坐到1萬元，懷疑搭乘動機，要求研究軌跡引發爭議。就有網友發現，悠遊卡公司在2019年辦過活動，只要在指定期間內，用定期票搭最多次大眾運輸的前10名乘客，可以獲得多一個月的定期票。話題吸引網友一陣嘲諷「冠軍要被調查哦！」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「大家有參加1280定期票霸主比賽嗎？」貼出悠遊卡公司去年辦過的活動「1280就要這young玩」截圖，只見當時的活動時間是7月1日至7月30日，活動玩法分成2種，玩法1是「尋找1280CP霸主」，2是「限時記名抽定期票」。

請繼續往下閱讀...

其中玩法1，只要在活動期間用悠遊卡設定1280定期票，並搭乘指定的雙北交通運輸工具次數最高的前10名，就能獲得1個月份的定期票。原PO就在文中開酸，「只可惜這是去年的活動了，今年還會辦嗎？還是說……已經辦了？有八卦？」

▲台北捷運悠遊卡取消優惠。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北捷運悠遊卡推出1280月票。（示意圖／記者林敬旻攝）

看到貼文後，其他人也聯想到這次引發爭議的事情，紛紛留言熱論，「不是已經有個無冕王者了嗎」、「釣魚活動」、「時空背景不同惹」、「結果現在在查CP值最高的是誰」、「今年冠軍一定有超越去年冠軍，不然阿北怎麼這麼生氣」、「#越想越不對勁」、「原來還辦過這活動，那柯文哲在下令稽查什麼」、「參加比賽得冠軍，被人公審，可憐哪」、「原來是查來頒獎用的，真的誤會了。」

目前，公運處初步掌握，證實真的是同一人大量搭乘，因不違法也不會找出當事者詢問。而就算是宅配或外送員使用月票，目前也沒有違反規定，未來會不會微調遊戲規則，還有待市府討論。

對此，台北市公運處主秘楊欽文表示，該名月票破萬元乘客連續軌跡、時間序也是連續的，平均一天都有可能使用超過30次以上，一個月大概有坐到將近1000次，他並沒有違反1280元使用規定。

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