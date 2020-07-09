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遭葛特曼影射器官買賣提告　柯文哲赴北檢說明：汙辱我及台灣醫界

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記者羅志華／台北報導

台北市長柯文哲在2018競選連任期間，美籍作家葛特曼在台發表《屠殺》中文版，質疑柯文哲介紹病患到大陸接受活體器官移植，葛特曼並抨擊柯是「Liar(騙子)」，柯委由律師控告葛特曼涉嫌加重誹謗，9日出席北檢歷經約2小時訊問後，對外發表聲明，「今日提告，是因為我受到不白之冤，仲介器官買賣是非常嚴重的指控，這除了是對我個人最大的汙辱，也會影響台灣在國際上的形象」。

▲柯文哲赴北檢告葛特曼 。（圖／記者羅志華攝）

▲柯文哲不滿遭葛特曼影射仲介器官買賣，赴北檢提告，「是對我個人最大的污辱，也影響台灣國際形象」。（圖／記者羅志華攝）

柯文哲聲明全文如下：

1. 台灣很多人去大陸接受器官移植，因為在台灣接受器官移植的人數和移植後使用抗排斥藥物的人數有非常大的落差。

2. 醫界時常耳聞台灣有病人去中國移植器官。

3. 中國大多是從死刑犯身上取得器官，但是死刑犯不全部是來自法輪功，事實上大陸也沒有腦死判定條例，不像台灣器官來源是腦死的病人。

台灣器官捐贈移植系統是我所建立的，所以我對這些數據很清楚。依我的醫學專業及臨床經驗，我對葛特曼的訪談作了一些陳述。但是我所說的事情，葛特曼不應當把願意出面說明的人，當作摘取器官的主角，並在選前來台灣說我是騙子。

我當醫生的時候，無論是病患、家屬、醫界同仁、國際學者對於我在醫學的專業有極高的信賴。當時葛特曼來台灣是為了做人權相關的研究調查，我願意具名接受訪談，說明我所知道的事情。我說：『有人』這樣做。但葛特曼竟然把接受訪談者變成了罪犯。我完全無法接受這樣的事情。

此外，葛特曼在出書前也未曾再來信詢問，2014年我方去函要求更正，葛特曼亦回信確認我並非書中的主角，並答應於新版時會做修正。但令人憤怒的是，葛特曼在2018年出中譯本時，竟然蓄意先出跟我有關的第九章，並且也未對內容做任何的修正。此外，還到台灣來開新書發表會，對我有不實的指控，這是對我的污辱，也是對台灣醫界的污辱。

我過去三十年的時間，奉獻給醫學，照顧過數以千計的病人，今日提告，是因為我受到不白之冤。仲介器官買賣是非常嚴重的指控，這除了是對我個人最大的污辱，也會影響台灣在國際上的形象。

台灣的法院應是保護公平正義的地方，既然葛特曼站在台灣的土地上胡亂指控、栽贓，我向檢察官提出要求跟葛特曼對質，這不僅是捍衛我的名譽，也是捍衛台灣在國際醫療的信譽。

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