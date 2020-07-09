【廣編】XXL原創大貼圖好吸睛霸道佔據全螢幕！年成長12%　連長輩都愛不釋手

▲放大再放大！LINE貼圖宣布推出「原創大貼圖」。

圖、文／LINE Taiwan提供

誰說跟長輩只能用長輩圖問好？大貼圖佔滿整個聊天視窗就是要讓你看個清楚！繼2018官方大貼圖上市後廣獲好評，LINE貼圖宣布推出「原創大貼圖」，各種聊天情境、任何聊天對象都能「一圖解決」，為聊天創造更多溝通趣味。此外，LINE貼圖首度公開2020大貼圖排行榜最受台灣用戶歡迎前三名。為搭配全新大貼圖上架，LINE加碼推出自7月8日起為期五天的回饋活動，最高可獲得150代幣，買越多送越多！

LINE統計發現大貼圖的下載數量持續攀升，2020年較去年同期比較，年成長12%！同時，觀察2020台灣人最愛「大貼圖排行榜」，前三名分別是超人氣角色「白爛貓」、有點厭世又身材圓滾的「猛虎下山」，以及在臉書擁有300萬粉絲的網紅「當肯」加大尺碼。而全新LINE原創大貼圖首波推出包含好友日常五四三不可或缺的惡趣系：「消極男子」兩格漫畫的厭世感或恐怖惡搞、彷彿外星球來的「變種吉娃娃」、讓人想怒買一波夜市的Jyun.C 「台灣美食系列」、「栗子狂想」一句秒懂你的腹黑版男子。炸出百分之兩百情緒的表情浮誇系：擅長使用近年最夯的網路用語搭配浮誇的表情「屁孩時代」、幽默逗趣的畫風貼近生活的內容「某人日常」。好有禮貌長輩系：有朝氣實用的日常問候語句魚仔的作品，保佑平安、健康、招財「Amy媽祖」跟「小沙彌」系列皆深受長輩喜愛。

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歡慶全新原創大貼圖上架，LINE貼圖自7月8日起推出上架首五日回饋活動，凡在活動期間內每購買或贈送任一指定活動貼圖，即可獲得30代幣（非即時發送，代幣將於2020年8月中旬前發放），每個帳號回饋最高可達150代幣！活動詳情：https://lin.ee/5OB7B8e/crtw/NEWS