LINE電腦版更新4大隱藏功能　免費通話擴增至500人

▲LINE電腦版更新將免費通話擴增至500人。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

LINE今（7）日宣布，電腦版6.1版本更新4大隱藏功能，包括語音通話與視訊通話支援跨螢幕，並提高人數上限到500人，以及瀏覽視窗整合、格式複製貼上功能優化、.LINE社群可設定不顯示未讀訊息數，持續優化功能讓使用者更方便。

▲LINE電腦版更新將按鍵選單移至下方。（圖／翻攝LINE）

首先，這次LINE電腦版6.1更新，特別優化語音通話與視訊通話功能，支援手機與電腦使用，並將最高人數上限從200人提升至500人，等於免費通話的人數上限跟群組人數上限一樣，同時LINE提醒用戶，影音的傳輸需要較高的網路連線品質，所以建議選擇穩定Wi-Fi使用。

▲LINE電腦版更新將通話對象改到上方。（圖／翻攝LINE）

LINE這次也優化按鍵選單介面，把位置移到畫面下方，並優化通話對象的畫面縮圖，把位置改到畫面上方，同時新增「靜音者」顯示斜線紅色麥克風圖示，以及「誰是發言者」的綠色音波圖示，清楚讓用戶清楚目前的通話狀況，更優化分享螢幕介面，不僅會顯示綠色邊框，更會顯示「正在分享螢幕畫面」。

▲LINE電腦版更新將瀏覽視窗整合。（圖／翻攝LINE）

再來更新的功能是瀏覽視窗整合，讓用戶只需點開一次，就能瀏覽照片、影片、GIF檔，不用再像過去那樣，要點開照片，再點開影片，需要做2次動作，現在更新成為整合媒體瀏覽器，讓用戶使用更加簡單方便。

▲LINE電腦版更新將複製貼上功能優化。（圖／翻攝LINE）

接著更新的是格式複製貼上功能優化，讓用戶可以從Excel中選取區塊，直接複製貼上，打破過去在Excel中選取區塊，貼到聊天室時，只會呈現黑黑的畫面，現在更新之後，支援2種複製貼上的內容格式，包括純文字和圖片都可以直接複製貼上。

▲LINE電腦版更新讓社群可以設定「不顯示未讀訊息數」。（圖／翻攝LINE）

最後則是LINE社群近期上線，團隊正在努力優化使用介面，所以會持續釋出建立社群的權限，這次率先更新的就是電腦版也可以設定「不顯示未讀訊息數」，只要在LINE電腦版設定中的「提醒」勾選「不顯示未讀訊息數」，LINE社群的未讀訊息，就會變成N的圖示。

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