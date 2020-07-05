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LINE貼圖新增5大功能！　超方便用法一次看懂

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LINE 公布年度內容回顧排行（圖／記者樓菀玲攝）

▲LINE這次釋出最新版本10.10.0，新增5項針對貼圖的功能，iOS用戶即日起也可開始使用。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

LINE不斷更新功能服務，這次推出釋出最新版本10.10.0，新增5項針對貼圖的功能，包括訊息貼圖套用捷徑、貼圖鍵盤分類、主動刪除過期貼圖等，繼Android用戶搶先體驗後，iOS用戶即日起也可開始使用。

▲安卓搶先體驗！LINE推出全新七項功能　「貼圖」介面換位置。（圖／翻攝LINE）

▲LINE貼圖介面從原先設定在下方的橫向選單調整到上方。（圖／翻攝LINE）

1、貼圖選單移至上方、貼圖／表情貼的切換圖示改款

為避免滑貼圖誤觸，原先設定在下方的LINE貼圖橫向選單調整到上方，而切換貼圖／表情貼的地方，換了新的圖示後，讓使用者更能直覺到按這裡就能進行「切換」動作。

▲安卓搶先體驗！LINE推出全新七項功能　「貼圖」介面換位置。（圖／翻攝LINE）

▲LINE這次新增貼圖鍵盤分類的功能，台灣用戶目前最多可以顯示12個分類。（圖／翻攝LINE）

2、新增貼圖鍵盤分類

為方便使用者快速找到想要用的貼圖，這次更新後特別新增一個「#」的圖示，只要點選符合當下情境的分類按鍵，就會幫您找出對應的貼圖，分類項目包含「好、謝謝、開心、拜託」等常見情境，而每個人看到的分類數量會因為擁有貼圖而不同，台灣用戶目前最多可以顯示12個分類。

▲安卓搶先體驗！LINE推出全新七項功能　「貼圖」介面換位置。（圖／翻攝LINE）

▲LINE新增訊息貼圖套用捷徑，讓使用者看哪款最為適合。（圖／翻攝LINE）

3、新增訊息貼圖套用捷徑

近期越來越多人使用輸入文字的訊息貼圖，這次打破以往先點選貼圖再輸入文字的模式，改為直接輸入文字，再點選輸入框旁邊的貼圖圖示，接著選「鉛筆圖示」，即可直接套用到所有的訊息貼圖，讓使用者看哪款最為適合。

▲安卓搶先體驗！LINE推出全新七項功能　「貼圖」介面換位置。（圖／翻攝LINE）

▲針對過期貼圖，系統將會標示紅色點點，若過期逾20天，系統將會自動刪除。（圖／翻攝LINE）

4、自動刪除過期貼圖、顯示快過期貼圖

過去用戶免費下載的貼圖，在有效期限過後，需要自行手動刪除，不過這次更新後，過期貼圖會在橫滑選單標示「紅色點點」提醒，若過期超過20天，系統將會自動刪除，而距離10天到期的貼圖，則會橫滑選單上標示「黃色」點點，提醒用戶把握最後使用期限。

▲安卓搶先體驗！LINE推出全新七項功能　「貼圖」介面換位置。（圖／翻攝LINE）

▲為滿足用戶想要蒐集某位創作者的全套作品，這次新增同系列作品推薦與貼圖小舖捷徑。（圖／翻攝LINE）

5、新增同系列作品推薦與貼圖小舖捷徑

LINE這次更新「新增創作者作品推薦與貼圖小舖捷徑」，主要是為了滿足用戶想要集滿某位創作者全套作品的心情，或是讓用戶可以隨時看看這位創作者有沒有新作品，因此在更新後，只要滑到最下方點選「＾」圖示，就會展開這位創作者的最新或推薦貼圖。

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