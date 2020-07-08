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長輩最愛！LINE再推「原創大貼圖」搶佔全螢幕　限期回饋最高150代幣　

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲長輩超愛用大貼圖助攻年成長12%　LINE再推「原創大貼圖」佔據全螢幕。（圖／記者姚惠茹攝）

▲LINE再推「原創大貼圖」佔據全螢幕。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

繼2018推出官方大貼圖之後，LINE今（8） 日宣布推出「原創大貼圖」，並首度公開2020大貼圖排行榜，揭露最受台灣用戶歡迎的大貼圖前三名，更加碼推出自即日起為期五天的回饋活動，最高可獲得150代幣。

LINE表示，大貼圖佔滿整個聊天視窗，讓用戶在各種聊天情境、任何聊天對象都能「一圖解決」，無論是深受年輕族群喜愛的惡趣味系、炸出百分之兩百情緒的表情浮誇系，或是好有禮貌長輩系，大貼圖都能為聊天創造更多溝通趣味。

▲長輩超愛用大貼圖助攻年成長12%　LINE再推「原創大貼圖」佔據全螢幕。（圖／記者姚惠茹攝）

▲台灣人最愛的LINE大貼圖排行榜前三名。（圖／記者姚惠茹攝）

LINE指出，貼圖已成為現代人的聊天日常，根據LINE統計發現，大貼圖的下載數量持續攀升，光是今年就較去年同期成長12%，顯示佔滿整個聊天視窗的大貼圖深受用戶喜愛，其中台灣人最愛的「大貼圖排行榜」，前三名分別是「白爛貓」、「猛虎下山」跟「當肯」。

LINE分享，家喻戶曉的超人氣角色「白爛貓」榜上有名，主要是放大版白爛貓彷彿可愛也加倍，而「猛虎下山」打破一般威風凜立老虎形象，帶著慣有的厭世神情更是深受用戶喜愛，還有在臉書擁有300萬粉絲的網紅「當肯」加大尺碼，傳神到位的表情加上犀利對白也深獲粉絲喜愛。

▲長輩超愛用大貼圖助攻年成長12%　LINE再推「原創大貼圖」佔據全螢幕。（圖／記者姚惠茹攝）

▲LINE首波「原創大貼圖」登場。（圖／記者姚惠茹攝）

LINE說明，這次再推出「全新LINE原創大貼圖」，為聊天室增添更多趣味，首波推出的全新原創大貼圖包含好友日常五四三不可或缺的惡趣系，像是「消極男子」兩格漫畫的厭世感或恐怖惡搞、彷彿外星球來的「變種吉娃娃」、讓人想怒買一波夜市的Jyun.C 「台灣美食系列」。

LINE補充，這次推出的還有炸出百分之兩百情緒的表情浮誇系，像是擅長使用近年最夯的網路用語搭配浮誇的表情「屁孩時代」、幽默逗趣的畫風貼近生活的內容「某人日常」，以及好有禮貌長輩系，像是保佑平安、健康、招財「Amy媽祖」跟「小沙彌」系列都深受長輩喜愛。

LINE宣布，為歡慶全新原創大貼圖上架，自即日起推出上架首五日回饋活動，凡在活動期間內每購買或贈送任一指定活動貼圖，即可獲得30代幣，預計將在今年8月中旬前發放，每個帳號回饋最高可達150代幣。

▲長輩超愛用大貼圖助攻年成長12%　LINE再推「原創大貼圖」佔據全螢幕。（圖／記者姚惠茹攝）

▲LINE歡慶全新原創大貼圖上架推出上架首五日回饋活動。（圖／記者姚惠茹攝）

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