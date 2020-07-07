屏東監理站開辦Line服務　駕駛人登錄用Line嘛也通

▲屏東監理站開辦主要駕駛人登錄Line服務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東監理站為方便民眾補繳通行費或停車經，開辦Line AI智慧聊天室提供另一個更快更方便的管道，只要掃瞄QR code或搜尋ID (@921exkut)加入Line好友，隨時隨地都可進行專屬1對1對話，不怕個資外洩，方便又安全。

▲屏東監理站Line服務。

屏東監理站長洪美芳表示，因為貸款、保險或者租賃等因素，有時候汽車登記的車主與實際使用的駕駛人不一樣，造成停車費與過路費等繳費通知單，需要由車主轉交給實際駕駛人繳納，相當不方便。但是只要透過 「汽車主要駕駛人登記制度」，向監理單位申請登記實際使用人，未來停車費與過路費通知單就能直接通知駕駛人繳納。

該站開辦透過Line好友申辦，只要將申請書、車主身分證及主要駕駛人符合登記車種的有效駕駛執照拍照上傳好友的對話框，即可完成登記作業。

洪美芳提醒車主，已登錄汽車主要駕駛人的車輛，在車輛過戶時會自動取消，車主並不需要擔心，如果要申請取消已登錄的汽車主要駕駛人，可以透過Line好友申請，也能以臨櫃、傳真、通信、電子郵件、監理服務網等方式辦理。

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