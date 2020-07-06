執行長超強控制慾！她外出都要拍照回報　衛生局女生前LINE曝2年不倫戀…

▲林女與廖男曾親密合照 。（圖／翻攝自臉書）

記者陳以昇／新北報導

新北市衛生局女約聘雇員指控已婚執行長對她暴力性侵、脅迫交往。複雜的男女關係遭衛生局主管約談，女雇員心痛臉書陳述後，從衛生局9樓頂墜落輕生。2人LINE對話時而親暱互稱老公老婆、時而吵架怒罵執行長「渣男」，近2年感情在輕生墜樓後黯然結束。

據了解，6日下午2時許，警方約談新北市衛生局4名同事協助說明，要釐清林女生前在局裡的交友狀況，以及是否得知她曾遭性侵，其中一名同事表示，3日當天林女在會議室約談時，淚訴在前一份工作時，遭廖姓執行長性侵後，2人不倫的感情世界，警方為了還原事實真相，將陸續約談林女相關人等說明。

▼林女與廖姓執行長的LINE對話 。（圖／記者陳以昇翻攝）

由於林女墜樓前並未留下遺書，為了進一步了解林女是否真如臉書陳述遭暴力性侵，警方解開她手機查看LINE的對話內容，在2人交往前的對話完全沒有紀錄，最後林女回覆廖男停留在2019年11月，之後僅剩廖男懇求重修舊好，想要繼續這段畸戀。

從對話內容看來，2人曾很親密地互稱老公、老婆，廖男也很貼心地對她噓寒問暖呵護，但他強烈的控制慾，時常要林女交代外出行程，就連與男性友人聚餐，都要她拍攝照片證明，讓林女相當不滿，漸漸地由爭吵代替親密對話，甚至講到廖男婚姻關係，還不願斷絕交往，直接怒罵他「渣男！」

警方即便找到2人對話內容，依舊難以證明林女曾遭性侵，導致墜樓輕生的證據，除了找林女友人協助調查外，將會擇日約談廖男及張姓妻子前來說明，檢察官也將會同法醫解剖林女遺體。

他奶奶的美麗小秘訣

▼林女於衛生局大樓頂樓墜落。（圖／記者游宗樺攝、翻攝臉書）