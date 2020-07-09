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LINE個人「Keep筆記」上線　快速備份聊天室所有資料

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▲LINE個人「Keep筆記」上線　快速備份聊天室所有資料。（圖／翻攝LINE）

▲LINE個人「Keep筆記」上線。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

LINE推出全新的「Keep筆記」功能，主要是方便用戶在使用LINE的時候，可以將聊天室資訊一鍵存到這個LINE的雲端空間，而這些資訊會跟著用戶的LINE帳號，讓用戶在使用手機版與電腦版時都可以隨時打開來觀看與編輯，或是轉傳給朋友。

「Keep筆記」是LINE具有實驗性的全新功能，只要LINE更新在10.10.0以上或最新版本，用戶就會看到在聊天列表最上面，看見一個長得很像聊天室的「Keep筆記」，讓用戶可以將聊天室資訊一鍵存到這個LINE的雲端空間。

▲LINE個人「Keep筆記」上線　快速備份聊天室所有資料。（圖／翻攝LINE）

▲長按訊息即可直接儲存資料到Keep。（圖／翻攝LINE）

「Keep筆記」提供給用戶1GB的雲端儲存空間，可以跨平台、跨裝置同步存取所有資料，還可以「永久」儲存文字、照片/圖片、連結與各式格式檔案，只是檔案大小超過50MB僅可儲存30天，而且因為資訊會跟著用戶的LINE帳號，所以換機也方便，還可以存放在分類資料夾。

實際操作方法，用戶只要長按LINE聊天室的訊息、圖片等等，即可直接儲存到Keep，而「Keep筆記」很像聊天室，用戶可以把它當成Keep的方便傳送門，只要在裡面打字或是傳資料，就會即時同步傳送到Keep中。

▲LINE個人「Keep筆記」上線　快速備份聊天室所有資料。（圖／翻攝LINE）

▲LINE視窗右上角也有Keep的入口。（圖／翻攝LINE）

同時，LINE視窗右上角也有Keep的入口，用戶也能立刻前往Keep中查看剛剛存的內容，並同時支援手機版和電腦版，而且「Keep筆記」可以像聊天室一樣「釘選」或「隱藏」，並在隱藏後如果想要再找出來，只要在LINE中搜尋「Keep筆記」就會重新出現。

值得注意的是，「Keep筆記」是方便的傳送門，幫助用戶「快速暫存」內容到Keep中，但透過「Keep筆記」傳送到Keep的內容，要去Keep中再次儲存，才不會過期，而且「Keep筆記」可以傳送的檔案格式跟有效期限，都跟從現有聊天室存進Keep一樣。

▲LINE個人「Keep筆記」上線　快速備份聊天室所有資料。（圖／翻攝LINE）

▲LINE個人「Keep筆記」上線，讓用戶快速備份聊天室所有資料。（圖／翻攝LINE）

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