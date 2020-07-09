實況全紀錄慘摔畫面！企鵝妹「初體驗就骨折」大哭　推特喊：才試1秒耶

▲企鵝妹嘗試衝浪卻慘摔一跤。（圖／翻攝自企鵝妹Twitch）

網搜小組／鄺郁庭報導

南韓人氣實況主企鵝妹（윰찌니，Jinny）從台灣發展到美國，在實況平台上已經有超過30萬的追蹤者，一舉一動都受到粉絲關注。日前她在推特更新動態，說自己因為衝浪衝到腳骨折，「我整個大哭！去你的衝浪！」讓粉絲超心疼，許多美國網友都在她的推特吶喊，「我的女王啊！不！」「希望妳早日康復。」

企鵝妹8日原先在家開實況，過程中直播下廚秀，並玩了幾場電玩後就出門吃東西，接著就去玩室內衝浪。沒想到初嘗試的她，在教練一放手後就大摔一跤、整個離開鏡頭外，再回到鏡頭前，就頻頻揉著自己的腳背。

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▲企鵝妹這一摔，竟然意外骨折。（圖／翻攝自企鵝妹推特）

似乎是痛到受不了，企鵝妹就和友人前往醫院，才發現腳竟然摔到骨折，她還拍下包紮、躺病床的畫面。下午4點多她還用英語在推特發文，「我才衝1秒我的腳就骨折了！我整個大哭！去你的衝浪啦！」並附上一張自拍照。

看到貼文後，粉絲紛紛直呼心疼，「可憐的鵝寶，快點好起來喔」、「雖然妳摔跤的那一幕反應很好笑，可是看妳這樣我好擔心喔，女王早日康復」、「蛤？骨折？還以為是肌肉拉傷之類的，注意安全啦女王大人」、「看起來真的超痛，希望妳快好起來。」

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