實況全紀錄慘摔畫面！企鵝妹「初體驗就骨折」大哭　推特喊：才試1秒耶

▲企鵝妹嘗試衝浪卻慘摔一跤。(圖/翻攝自企鵝妹Twitch)

網搜小組/鄺郁庭報導

南韓人氣實況主企鵝妹(윰찌니,Jinny)從台灣發展到美國,在實況平台上已經有超過30萬的追蹤者,一舉一動都受到粉絲關注。日前她在推特更新動態,說自己因為衝浪衝到腳骨折,「我整個大哭!去你的衝浪!」讓粉絲超心疼,許多美國網友都在她的推特吶喊,「我的女王啊!不!」「希望妳早日康復。」

企鵝妹8日原先在家開實況,過程中直播下廚秀,並玩了幾場電玩後就出門吃東西,接著就去玩室內衝浪。沒想到初嘗試的她,在教練一放手後就大摔一跤、整個離開鏡頭外,再回到鏡頭前,就頻頻揉著自己的腳背。

▲企鵝妹這一摔,竟然意外骨折。(圖/翻攝自企鵝妹推特)

似乎是痛到受不了,企鵝妹就和友人前往醫院,才發現腳竟然摔到骨折,她還拍下包紮、躺病床的畫面。下午4點多她還用英語在推特發文,「我才衝1秒我的腳就骨折了!我整個大哭!去你的衝浪啦!」並附上一張自拍照。

看到貼文後,粉絲紛紛直呼心疼,「可憐的鵝寶,快點好起來喔」、「雖然妳摔跤的那一幕反應很好笑,可是看妳這樣我好擔心喔,女王早日康復」、「蛤?骨折?還以為是肌肉拉傷之類的,注意安全啦女王大人」、「看起來真的超痛,希望妳快好起來。」

►點我看企鵝妹衝浪跌倒影片

my foot bone cracked after 1 second of surfing I cried so much

surfing sucks ass pic.twitter.com/oKIzwRC0uN