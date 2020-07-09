超狂！彰化17歲少年拿斧頭長刀砍砸派出所　開臉書直播嗆「警察要躲好！」

▲彰化少年臉書直播帶斧頭長刀砍派出所。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

發生在6日傍晚1名17歲少年拿著斧頭朝著大城分駐所大門砍，還與警方展開追逐戰，最後被警方制伏，家屬向警方表示少年患有躁鬱症，被移送少年法庭收容，原來在事件發生的當下，少年在臉書開直播機車載著斧頭跟長刀要去砍派出所，還叫「所有警察要躲好」。

▲大城分駐所大門被砍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

少年臉書開直播，騎機車載著斧頭跟長刀，手上拿了一小袋裝了3顆不明藥丸，開直播「叫所有警察躲好，要不然被我砍了我不知道、呵呵呵」，「看好，要撞阿」，先朝著大城分駐所的大門揮砍，警方在一旁規勸說「你不能拿斧頭過來」、「你不能砸派出所阿」，少年還執意地說「我就是要撞阿」，這一段影片還有上千個網友分享。

▲彰化少年臉書直播帶斧頭長刀砍派出所被警帶回。（圖／記者唐詠絮翻攝）

所長林俊良立即率員警分持警棍、長短盾向前制止，此時少年喃喃自語，不知所云，表現已經瘋狂，見在場員警6人，並手持棍、盾及警槍對峙，還跑至派出所前超商廣場，隨即被警方制伏。

芳苑警分局指出，查證少年身分後，立即通知少年家屬到場表示他患有躁鬱症，也有在服藥，據警方初步調查，疑似少年是為了引起家人的注目，才會因此衝動犯下此案，已經請家長務必多多關心少年。惟不知為何攜械攻擊分駐所，全案經詢問後依少年事件處理法移送少年法庭，法庭裁定收容。

▲彰化少年臉書直播帶斧頭長刀砍派出所。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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