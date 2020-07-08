雲端最前線／李眉蓁出線推手是韓？「江韓結盟」為抗朱？

新聞節目中心／綜合報導

國民黨祕書長李乾龍日前被問到，前主席朱立倫是否在鬥黨主席江啟臣？但李乾龍的回應引發爭議。對此，最近傳出有藍營核心人士透露，李說這話就是要緩和黨內壓力。更表示，江為保黨主席一職，和前高雄市長韓國瑜聯手推出候選人李眉蓁，韓7日公開否認：「整個提名過程我並未參與。」《雲端最前線》8日邀請立法委員陳玉珍、資深產業專家杜紫宸、資深媒體人單厚之以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲國民黨市長補選參選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

柯文哲6日出席台北疫情後經濟轉型論壇時，批評振興券，認為只要有唸書的經濟學家都知道，這次振興券是完全沒有用，使用時間長達5個半月，完全達不到振興效果。針對台北市長柯文哲批評振興三倍券「有唸書就知道沒用」的說法，行政院長蘇貞昌7日表示，才幾天已經有800萬民眾參與，且商家不斷加碼，甚至地方政府還有送車子、房子等不同優惠。

美國國會7日下午2點收到川普政府退出世界衛生組織（WHO）的通知。聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）也證實，並表示美國要退出世衛必須提前一年通知，並履行剩下的財務義務。美國將於明年7月6日正式退出世界衛生組織。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。