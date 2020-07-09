王世堅轟大巨蛋「不平等條約」市府發言人：過去不阻止？

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台北市政府預計下週核發遠雄大巨蛋建照，台北市長柯文哲8日出席記者會，強調會給市民一個安全、合法的大巨蛋，並要求大巨蛋三年內不得變更。台北市議員王世堅在9日的ETtoday《雲端最前線》再度指出柯文哲沒處理好大巨蛋，但台北市自媒體小組總監陳智菡反嗆，這都是馬、郝時代簽的，「過去為什麼你們議員不去阻止？」

▲台北市自媒體小組總監陳智菡質疑，不平等條約都是馬、郝時代簽的，「過去為什麼你們議員不去阻止？」（圖／翻攝雲端最前線）

王世堅指出，北市府與遠雄私相授受，搞出「柯P魔術」，才能停工五年卻趨近完工，他也提到，量體過大與零權利金是大巨蛋的兩大問題，遠雄更要求市府要支付停工期間30億的維護費用，簡直是占盡市民的便宜。不過遭到陳智菡質疑，零權利金這個「不平等條約」都是前朝簽的，怎麼過去沒有阻止？

對陳智菡的說法，台北市議員苗博雅則表示不滿：「北市府發言人這麼說太過分。」她強調，台北市議會過去對大巨蛋的質疑全都寫在議事錄上，王世堅打馬英九、郝龍斌的歷史也早過柯文哲，而今遠雄尚未取得「免檢討許可」，僅是北市府在建照上備註未來再檢查，她轟：「請問台北市過去有哪個建案比照大巨蛋處理的？」

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