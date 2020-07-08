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民眾黨拒投考監人事案　蔡壁如再籲陳菊出來面對

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▲▼民眾黨五名立委召開「酬庸養肥貓?修憲廢考監!」記者會，賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨5名立委召開記者會，表態不投考監委人事案。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院臨時會預計7月10日、17日分別針對考試院、監察院人事同意權進行投票。民眾黨立法院黨團總召賴香伶8日下午召開記者會預告，黨團不會出席投票，同時將積極推動廢考監修憲。黨籍立委蔡壁如也呼籲監察院長被提名人陳菊，「也許有層層護城河護著她，還是要出來面對」。

黨團副總召張其祿再次呼籲，考、監兩院已經在做末代的任務工作，朝野政黨對於提案廢除考監兩院有共識，呼籲執政黨落實廢考監，不要再打假球、把位置當成酬庸，否則推動修憲會更困難，應推動修憲，讓考試功能回歸行政院，彈劾、糾舉、調查回歸立法院，並在總統府下設置獨立的國家人權委員會。

賴香伶則說，民眾黨對考試院正副院長及考委被提名人提出「不兼職承諾書」，很可惜沒有收到任何人交回，「作為專責機關，竟然不敢填、不敢回答」，主管國家科考的考試委員，如果自己無法上行下效，怎麼要求公務員做到？考委年薪270萬，結果還去兼課兼職，難怪讓外界認為是酬庸肥貓。

針對考試委員的投票，賴香伶表態，黨團不會出席投票，但是會完成作為國會議員的質詢權利。賴解釋，目前正跨黨派徵詢連署，如果在臨時會把修憲版本提出，臨時會要不要再加開？要不要處理修憲委員會的組成？修憲不要雷聲大雨點小，小黨版本出來、大黨又祭「禁簽令」，這不是民主好的表現。

賴香伶說，包括無黨籍立委陳柏惟、林昶佐、民進黨立委林淑芬，以及國民黨立委林為洲等人，都是民眾黨積極遊說的代表。修憲沒有分藍綠、分朝野，可以讓各版本進到修憲委員會討論，雖然各自做法不同，但可以越辯越明。

而針對陳菊持續神隱，蔡壁如說，朝野大家的呼籲，她應該要出來面對說明，現在只能在這裡呼籲她，「也許她有層層的護城河護著她，我們還是在這裡呼籲她出來面對」。

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