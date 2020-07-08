WHO承認新冠病毒透過「空氣傳播」　陳時中：社交距離暫不更動

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

世界衛生組織（WHO）7日承認，新冠病毒（COVID-19）透過空氣傳播的證據正在出現。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（8）日表示，秋冬是否有第二波疫情，都是泛泛之談，如果整體防疫措施不夠完整，疫情夏天也會反撲，但目前尚未考慮為了空氣傳播修正社交距離與防疫新生活規定，如果有新證據再討論。

世衛流行病學家范柯霍夫（Maria Van Kerkhove）7日表示，「我們一直在討論，空氣傳播與氣溶膠（aerosol）傳播為新冠病毒傳播方式之一的可能性。」該組織此前曾認為，病毒主要的擴散方式是透過感染者口鼻噴出的飛沫，這些飛沫會快速落在地上。

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不過來自32國的239名科學家致函給世衛，指出有證據可見漂浮的病毒顆粒可以造成感染；由於被吐出的較小顆粒會留在空氣中，科學家一直敦促世衛修改指南。這封公開信函6日發表於英國牛津大學出版的醫學雜誌《臨床傳染病》（Clinical Infectious Diseases）。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥7日表示，醫院已針對新冠肺炎做最嚴謹保護，無論針對空氣傳播或飛沫傳播，都以最嚴格方式進行，不過，若真的有空氣傳播，保持社交距離，可能無法杜絕傳播，若第二波疫情再起，建議民眾務必在室內戴上口罩。

台灣自6月7日起社交解封，至7月7日已滿一個月。陳時中說，雖然有幾例是境外移入，但本土幾乎沒有社區感染，但國人對於防疫新生活，沒有加強反而「加弱」，少數場合僅有7、8成戴口罩，但夜市幾乎沒有。指揮中心7日已委託公共衛生學會做廣泛性社區監測，看看防疫新生活或健康力行情況如何，但仍呼籲國人盡量戴口罩，勤洗手也很重要。