短期商務客縮短居檢國「恐變動」　陳時中：澳日韓疫情再起列觀察

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8）日表示，因應國際疫情再起，原本列在低風險與中低風險的日本、韓國與澳洲，因為國內疫情升溫，均列入觀察名單，斯里蘭卡疫情平穩，可能從中低風險升到低風險中。

指揮中心宣佈，6月22日起短期商務人士若符合4條件，中低風險或低風險國家，入境居家檢疫時間可從14日分別縮短至7日與5日，目前共有18國符合資格。本週進行滾動式調整後，紐西蘭、澳洲、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、香港、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨列入低風險名單，中低風險名單則有韓國、日本、馬來西亞、新加坡與斯里蘭卡。

陳時中表示，日本、韓國與澳洲都雖然分別被列入中低風險與低風險國家，但居家令解除後疫情再起，指揮中心已將其列入觀察名單中，維持兩週觀察期，若疫情持續嚴峻，考慮降級或踢除。至於斯里蘭卡因為疫情平穩，可能會在下次調整時，從中低風險升至低風險國家。

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只要上述國家申請來台停留天數小於3個月，且具驗貨、售後服務、技術指導與培訓、簽約等商務人士身份；出發地為指揮中心公告之低感染風險或中低感染風險國家/地區，且登機前14天無其他國家/地區旅遊史，就可申請縮短居家檢疫天數。

完成申請之商務人士如出發地為低感染風險國家/地區，於入境後可向入住防疫旅館所在地方衛生主管機關申請於第5天自費篩檢；如為中低風險國家則可於入境後第7天自費篩檢。

取得檢驗結果陰性報告後，即可向地方衛生主管機關申請改為自主健康管理至入境後21天，自主健康管理期間仍應每日量測體溫及配合雙向簡訊回報健康狀況，並依行程表安排進行有限度之商務活動，且採實名制，記錄每日活動及接觸人員，儘量避免出入公共場所，外出時，嚴格遵守全程佩戴口罩。