擴大採檢213人、5種方式比對驗抗體　日本女學生染疫之謎仍無解

▲中央流行疫情指揮中心記者會，專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

日本一名20多歲女學生自台灣返日被確認感染新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心針對相關接觸者、同校有症狀者共213人進行抗體檢驗，結果都是陰性。指揮中心專家小組召集人張上淳表示，本次共有2實驗室、5種檢驗方式，結果在2種檢驗方式分別有不同2人出現弱陽性結果，進一步比對其他檢驗結果研判為陰性。這也意味該名女學生在台期間沒有傳染出去，但感染源仍不明，也無法排除偽陽性問題。

中央流行疫情指揮中心24日公布日方通知確診1名自我國返日的新冠肺炎無症狀感染者，為日本籍20多歲女性，今年2月底自日本入境台灣南部就學，6月20搭機返回日本時，於入境採檢檢出新型冠狀病毒陽性。指揮中心追蹤其確診前14天所有接觸者123人並進行PCR採檢，結果顯示陰性；而根據日方提供該名女學生PCR檢驗數值也顯示為弱陽性，感染時間也可能更久遠。

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指揮官陳時中表示，日前已經透過外交管道，希望日本幫忙重新檢驗，但該國目前疫情還是相對高峰，沒有餘裕再檢驗。

指揮中心進行抗體檢驗釐清案情，除原匡列123名密切接觸者，更進一步找尋5月20日至6月20日期間校內曾經有發燒、呼吸道症狀的同校師生一共90人進行採檢。張上淳表示，總計213人透過2間實驗室使用5種抗體檢驗，除了疾管署檢驗方式，另4種使用市面上歐美相關單位驗證的合格檢驗試劑，甚至有敏感性、特異性號稱接近100%。

結果顯示，3種檢驗方法全數都是陰性，但是在其中1個方法裡面發現有2名弱陽性，至於其他4種方法都是陰性；另外還有一個方法也出現另2名弱陽性，同樣有4種方法陰性，經過相關比對研判檢測結果都是陰性，也意味沒有傳染給學校、密切接觸者等，但也無法排除偽陽性的問題。

張上淳也提到，日本女學生案和敦睦艦隊檢測可以得知，單靠一種抗體檢測方式可能會受到偽陽性影響；本次有兩種廠牌出現2例個案，等於將近1％的偽陽性，過去也強調沒有一種檢驗試劑不會有偽陰偽陽性問題。至於是否進行更廣大抗體篩檢，張上淳認為學界願意做很好，但是最後結果判讀要相當小心。