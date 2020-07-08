「3國解封後疫情回升！」陳時中：新冠傳播力強，應實防疫新生活

記者嚴云岑／台北報導

我國新冠肺炎維持449例確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中舉解封後疫情攀升的3國呼籲，民眾應持續落實個人衛生與保持社交距離，出入壅擠場所也應全程配戴口罩，自國外返國如有咳嗽、發燒等不適症狀，也應主動通報並配合防疫措施。

陳時中表示，為了在防疫與經濟活動間取得平衡，各國紛紛於疫情趨緩後逐步放寬管制措施，但隨著各種集會、學校、商家、公共設施及戶外活動重新開放，民眾對疫情的警覺及衛生習慣落實程度也逐漸降低，使美國、日本、韓國、澳洲、以色列及西歐奧地利、英國、西班牙等多國疫情出現回升，甚至部分國家需重新實施嚴格管制措施。

陳時中舉例，像是以色列在3月19日宣佈進入緊急狀態後，5月初疫情減緩，宣布取消居家令，疫情又在6月1日起大幅攀升，可能因天氣較熱口罩戴不住有關。澳洲在3月18日宣布緊急狀態後，從4月底到6月初疫情持續下降且維持平穩，6月1日放寬限制後疫情再起，墨爾本也從7月8日起開始實施居家令。

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美國因為疫情持續升溫，相較於各國更早進入緊急狀態，3月初也宣布全國實施居家令，但因各州步調與中央不一致，導致疫情沒有完全下降，6月初陸續解除居家令後，更從低點上衝，比第一波疫情增加更多，近來一天已接近6萬病例。

陳時中呼籲，因為新冠病毒傳播力強，雖然致死率下降，從高峰7%來到4.5%左右，但傳播速度與範圍均無減緩趨勢，台灣雖然久無本土案例，但仍要注意防疫新生活。