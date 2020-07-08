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有人戳我尿尿的地方！遭3歲男童囚監視器死角施暴14秒　女童血染內褲爸心痛

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不理會囡囡抵抗掙扎，男童用手臂勒緊她的脖子。（圖／讀者提供／為保護當事人，照片經變色處理）

 ▲不理會囡囡抵抗掙扎，男童用手臂勒緊她的脖子。（圖／讀者提供／為保護當事人，照片經變色處理）

圖、文／CTWANT

新北市三峽區1名3歲的女童囡囡（化名）在當地1間老牌幼兒園就讀期間，長期遭到男同學霸凌，不只轟頭、撲抱、勒脖，還出現以手摳弄下身，對囡囡進行性霸凌，造成囡囡下體受傷流血。囡囡父母調閱幼兒園內部監視器畫面，發現事發當下囡囡為了躲避男童，自己跑到角落監視器死角處，男童竟帶著另名男童將囡囡圍住長達14秒，期間囡囡不斷掙扎，最後倒在地上，男童還緊勒她的脖子，囡囡起身後雙腳無法併攏，走路姿勢更是怪異，明顯已經受傷。

上個月初，囡囡父母發現她下身流血且有傷口，不斷詢問女兒傷口從何而來，囡囡才說出：「有人戳我尿尿的地方」，父親阿成（化名）才趕緊將女兒帶到醫院驗傷，驗傷結果囡囡處女膜雖未破裂，但外陰部有明顯傷口，且還有血尿狀況。

老師滑手機的同時，男童大剌剌地在旁邊騷擾囡囡。（圖／讀者提供／為保護當事人，照片經變色處理）

▲老師滑手機的同時，男童大剌剌地在旁邊騷擾囡囡。（圖／讀者提供／為保護當事人，照片經變色處理）

家屬認為事態嚴重，立即將女兒停課，並協同警方調閱幼兒園內部監視器，「沒看還好，一看才知道我女兒在裡面怎麼被欺負。」阿成痛心的說。

這起男童性霸凌女童事件發生在6月10日上午9時許，根據監視器畫面顯示，幼兒園10幾名幼幼班學童剛吃完早餐，一群人在教室內玩鬧，囡囡獨自坐在地板上，此時一名男童上前突然抱住她，囡囡立刻走避，沒想到男童以雙手不斷毆打她，囡囡嚇得跑到角落，男童跟上前竟與另一名男童緊抱著囡囡，總共長達14秒的時間，囡囡不斷掙脫，最後被男童扣住脖子，直接撂倒在地上，囡囡靠著自己的力量緩緩爬起，但起身後，走路姿勢變得怪異，雙腿無法併攏，囡囡才剛坐下，男童又馬上壓在她身上。

阿成表示：「我女兒被2個男童圍住欺負，因為監視器死角拍不到他們究竟幹了那些事，但我女兒下體突然就受傷流血，明顯就是在這14秒受了傷。」囡媽表示，班級老師當時就站在一旁，卻未發現囡囡被同學欺負，「實在太扯了。」

被欺負後的囡囡，雙腳難以併攏，急著逃離男童。（圖／讀者提供／為保護當事人，照片經變色處理）

▲被欺負後的囡囡，雙腳難以併攏，急著逃離男童。（圖／讀者提供／為保護當事人，照片經變色處理）

針對家屬指控，幼兒園周姓輔導老師坦承，園方確實有疏失，班級老師事發當時使用手機是在使用點名系統點名，並非在滑手機，後續會加強老師管理，取消手機點名規定。周老師強調，園方在發現囡囡下體流血時，就有與家長密切聯繫，但家長始終不願透露囡囡的狀況，所以園方也不得而知。周老師說，「家屬提告『性交猥褻』，這個字眼實在太重，在事件未釐清前，園方不願意去臆測男童就是兇手，相信男童只是單純喜歡囡囡才會經常撲抱她。」

新北市教育局幼教科表示，確實有接獲到女童在幼兒園遭同學戳下體導致流血一事，已在6月12日到該幼兒園進行稽查，結果查獲該園未依規定人數編班、師生比不符規定等事項，將依《幼兒教育及照顧法》相關規定裁處，並要求限期改善。教育局表示，因此案涉及性霸凌，後續將轉移給社會局「家庭暴力暨性侵害防治中心」處理。

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