巴掌仙子5歲大怕去幼兒園　家長控：尿濕褲遭導師捏10多處瘀青...園方回應了

▲小男童手臂有明顯圓圓一坨一坨瘀青。（圖／家長提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1對出生只有629公克的龍鳳胎巴掌仙子，如今已經5歲，家長年初送他們到幼兒園就讀，沒想到弟弟身上有10多處黑青，不僅如此每天都喊著不要去上學，家長一問兒子才知道「原來是尿濕褲子」被老師用手捏體罰，幼兒園強調絕無此事是家長誤解，也前往送水果，目前警方已經移送檢方調查偵辦。

▲家長出示導師為不當言論道歉。（圖／家長提供）。



家長今天接受《ETtoday新聞雲》電話訪問時難過地說，「幼兒園的老師常常說我的小孩子體弱！說我兒子腦子沒問題，還說一餐不給他吃也不會怎麼樣！單獨把他們兩個不同時間留在教室裡，其他同學帶去別間上課，甚至要把他們兩帶去小班教室看小班的小朋友吃飯。」

▲小男童手臂有明顯圓圓一坨一坨瘀青。（圖／家長提供）

家長也說，2個小孩都念同一班，小男孩有時會尿濕褲子，老師就捏他，老師甚至在個人IG標示她的小孩是特殊孩童，帶去看醫生後小孩也跟醫生說是老師捏的，被捏後經常害怕到學校上課，因此帶小孩去醫院驗傷，到幼兒園要求說明，園方卻說監視器錄影沒看到老師有做出任何不當管教的舉止，後來園方主任與園長提著水果盒到家中道歉，還拿出一張收據，表示要退回9萬8千多元學費，加上1萬多元慰問金，但女導師卻未出面道歉，園方甚至還說要求她不要提告，更要她開個價錢，因此氣得提告。

▲家長提供園長及主任提水果盒及收據。（圖／家長提供）

家長也說，事情發生對小孩的傷害已經造成，沒有收到園方導師道歉，讓她十分心碎傷心，決定將2個寶貝轉學就讀，轉學1個多月，如今2個小孩變得愛上學，也愛跟老師抱抱，跟以前的學校截然不同。

園方楊姓負責人今天受訪時強調，絕對沒有家長說的這名導師會捏人的事情發生，況且導師是個資深盡責的老師，也受到家長的喜愛，如今也還在幼兒園內任職。

▲小男童手臂有明顯圓圓一坨一坨瘀青。（圖／家長提供）

據社會處初步調查，6月1日下午3時50分許家長接走2個小孩後就沒到園就讀，6月4日家長要求幼兒園退全額退費及賠償50萬，6月園方擬全額退費約9萬多元外再加慰問金合計11萬元，家長拒絕，6月8日家長打電話給園方要提高賠償金高於50萬。園方與家長溝通無效，園方查看影片並無發現有虐待幼兒情形，園方遂請家長報警處理，園方也同時提供5月18日至6月1日監視器畫面供警方調查。

▲家長出示兒子的驗傷單。（圖／家長提供）

教育處長陳逸玲指出，家長聲稱小男童於今年5月中至6月1日就讀私立幼兒園期間，身上發現多處瘀傷，經詢問案主表示係遭導師捏傷，後續家長與園方和解未果，故於同日帶案主前往醫院驗傷與提告傷害報警提告傷害，待司法調查結果出來，若園方老師真有施虐情形，教育處也會裁罰，不過目前調查有發現園方每班學在在18和19人間，已超過規定的15人，已要求園方限期改善。

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