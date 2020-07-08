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3歲女童「幼兒園遭霸凌」！一聽「上學」尖叫大哭：我不要跟他們當朋友

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▲嬰靈,小孩,幼童。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲年僅三歲的囡囡，今年二月就讀該幼兒園後，便常出現做惡夢、號啕大哭等激烈情緒反應。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT 

年僅3歲的女童囡囡（化名）在新北市三峽區某私立幼兒園就讀，在班上疑似被男同學性霸凌，導致下身流血，父親阿成（化名）相當氣憤，因為事發當時老師都在一旁，卻在滑手機並未及時阻止，讓女兒身心受創，囡囡還告訴父母：「不要再跟他們（男同學）當朋友了」。且一聽到「上學」等關鍵字，甚至會崩潰大哭。

阿成表示，女兒在家不常說在學校發生的狀況，是直到發現她下體有傷口，再經老師通知囡囡在校下體流血，才得知囡囡是被男童性霸凌。阿成回憶當時不斷詢問女兒，囡囡才緩緩說出：「是班上有人弄的，我不理他們，不要跟他們做朋友了。」童言童語的指控讓家屬心都碎了。

冷血幼兒園3／女童崩潰喊：「我不要跟他們當朋友了！」　一聽「上學」尖叫大哭

▲就讀幼幼班的囡囡長期受班上男同學騷擾，老師明明就站在一旁，卻滑手機漠視霸凌行為。

阿成夫妻想起今年5月左右，女兒也曾經喊著下體會痛、會癢，調閱監視器後，發現同一名男童經常對著自己女兒做出一些「超齡」的磨蹭動作，甚至還會舉起雙手大力打在女童頭上，囡囡曾經向老師求救，但老師就在一旁滑手機，也未出聲喝斥。「難怪女兒這麼排斥上學，一聽到要上學她情緒就會很激動還會大哭。」囡囡母親說道。

事發後，囡囡父母已將女兒停課，目前全心全意照顧女兒，希望她趕緊復原，但原本樂觀開朗的囡囡，卻在此事件後經常做惡夢，半夜長大喊著：「不要！」讓夫妻倆相當痛心。

冷血幼兒園3／女童崩潰喊：「我不要跟他們當朋友了！」　一聽「上學」尖叫大哭

▲對於囡囡小小年紀遭受如此對待，父親阿成感到相當自責。

針對家屬指控，幼兒園周姓輔導老師坦承，園方確實有疏失，班級老師事發當時使用手機是在使用點名系統點名，並非在滑手機，後續會加強老師管理，取消手機點名規定。周老師強調，園方在發現囡囡下體流血時，就有與家長密切聯繫，但家長始終不願透露囡囡的狀況，所以園方也不得而知。周老師說，「家屬提告『性交猥褻』，這個字眼實在太重，在事件未釐清前，園方不願意去臆測男童就是兇手，相信男童只是單純喜歡囡囡才會經常撲抱她。」

新北市教育局幼教科表示，確實有接獲到女童在幼兒園遭同學戳下體導致流血一事，已在6月12日到該幼兒園進行稽查，結果查獲該園未依規定人數編班、師生比不符規定等事項，將依《幼兒教育及照顧法》相關規定裁處，並要求限期改善。教育局表示，因此案涉及性霸凌，後續將轉移給社會局「家庭暴力暨性侵害防治中心」處理。

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