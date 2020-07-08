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遭性霸凌猛摳下體血染內褲　3歲女童勇敢說出真相...掀幼兒園大黑幕

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▲嬰靈,小孩,幼童。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女童在幼兒園疑遭同學性霸凌，被猛摳下體後爆血事件才曝光。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳豐德／新北報導

新北市三峽一名3歲女童驚傳在幼兒園疑被性霸凌，長期遭一名男同學毆打外，還被用力摳傷下體導致下體爆血，媽媽一問她才說「有人戳我尿尿的地方」，並聽到上學就尖叫大哭，監視器畫面更拍下老師就在一旁滑手機未制止。新北家防中心主任許芝綺表示，接獲通報後同仁已陪同偵訊，未來將持續觀察女童創傷反應是否逐漸淡化。

女童家長今年5月發現女兒下體會痛、會癢，追問之下女童才說出是班上男同學弄的「我不要跟他們當朋友了！」家長調閱監視器後，發現幼兒園一名男童會對女兒「磨蹭」，或舉起手毆打女童頭部，女童向老師求救時，老師卻在一旁滑手機，後續男童變本加厲摳傷女童下體導致爆血，整起事件才曝光。

女童父親事後帶著她前往驗傷，並到派出所報案提告，新北市家防中心獲報後已經提供陪同偵訊的協助，主任許芝綺表示孩子目前已經離開幼兒園，現階段或協助主要照顧者觀察女童的創傷及身心反應，一般而言3歲的孩子只要給予穩定的安全依附環境，只要安全感足夠，後續的創傷反應就會淡化。

許芝綺分析，因為3歲孩子難用口頭上的心理諮商，還是倚賴主要照顧者（父母）及替代照顧者（其他親屬）的照顧，後續也將持續提供協助。而事發後女童清楚陳述過程，才能協助家長提告「性交猥褻」，因案件涉及性霸凌已轉交社會局處理當中。

對此幼兒園坦承疏失，並向媒體解釋當時老師是在用手機點名系統，後續會加強老師的管理，並取消手機點名規定。

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