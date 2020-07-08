4脫序遊客跨武嶺護欄！忽視警示牌爽拍美照　新人也「用生命」來取景

▲4名遊客不顧告示牌警告，執意攀爬武嶺的山邊岩石。（圖／取自「爆怨公社」。網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

位在合歡山主峰和東峰間鞍部的「武嶺」海拔高度達3275公尺，因此往往吸引不少遊客前去觀光，只為將美景盡收眼底。不過，武嶺部分區域存在著一些危險性，為了避免憾事發生，所以山上放有「禁止攀爬」的告示牌，孰料竟有4名遊客不顧警告，仍跨越欄杆，並爬上高處，爭議舉動引發網友熱議。

一名網友在「爆怨公社」上發文表示，「在武嶺看到此畫面，是看不懂告示牌的中文？」從照片中可見，一共有4名遊客站在欄杆外的岩石上，且上頭還架設著腳架，完全無視欄杆上「危險！禁止攀爬」的告示牌警示語。經《ETtoday新聞雲》記者詢問後，原PO補充，另一頭其實也有人跨越護欄，多是為了拍照，「中橫路況小編說已經見怪不怪了，警察趕到不想趕」。

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貼文PO出沒多久，立刻就引發熱烈討論，許多人都認為不顧警示、明知故犯實在不可取。不少網友紛紛留言表示，「如果摔下去了，他們就懂沒有下一次了」、「文盲」、「如果有一陣風...」、「連中文都看不懂」、「很多意外都是起於自以為不會危險」、「一定要站在那拍？」

此外，臉書粉絲專頁「中橫路況交通資訊網」先前也曾發文呼籲，設欄杆就是為了維護民眾的生命安全，請大家務必愛惜生命，不要隨意跨越護欄，「旁邊都有設立告示牌了，可以不要再跨越護欄嗎？下去真的不是開玩笑的」。

趕快放下那位新娘 ... 萬一絆倒或踩空怎麼辦 旁邊都有設立告示牌了 可以不要再跨越護欄嗎？ 下去真的不是開玩笑的 之所以設欄杆就是要確保民眾安全 請大家愛惜生命不要隨意跨越護欄 06.23.15:40 #監視器驚悚視角 #太魯閣國家警察隊 由中橫路況交通資訊站發佈於 2020年6月23日 星期二

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