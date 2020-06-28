白天黑夜都在的「武嶺三腳架」爆紅！　4000人看即時影像笑翻：變新地標

▲有人把三腳架遺忘在武嶺，放了好幾天。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

不少人趁端午連假跑到合歡山武嶺亭看風景，出發前可以先透過即時影像觀看現場狀況，網友發現，畫面中有一支「三腳架」豎立在那好幾個小時，從白天到黑夜，無論天氣如何始終靜靜地待在那，目前已在臉書掀起熱烈討論度，大家都等著看腳架的主人何時才會出現。

一名網友大約中午12點在臉書社團《爆廢公社》貼出照片，他截圖政府的即時影像畫面，正中間有一支黑色三腳架，似乎是某位遊客在此拍照後忘記帶走，它就被遺忘在這好幾個小時，經過了數日仍擺在原地，讓他看了忍不住笑說，「我一直都在，我攏無離開。」

請繼續往下閱讀...

實際查詢政府即時影像，截至下午5點20分，畫面右下角仍有一支黑色腳架，至今都還沒有被人拿走，頂多被遊客稍微移往旁邊，不阻礙到其他人通行，最讓人驚訝的是，經過這麼多天，竟然沒有人心懷不軌把它摸走，每個人一樣開心地和風景合照，彷彿這支腳架完全不存在。

這支腳架意外在爆廢公社引發4000多人關注，網友紛紛在留言處更新近況，「一年後還在...打造知名腳架」、「這是什麼奇怪的社會實驗嗎」、「外國人大讚的，東西隨便放都不會被偷」、「放久一點就會有人開始在上面綁許願籤了」、「前面就是監視器，誰敢拿哈」、「大家守護的遺失物 ，笑死」、「原來是主人走丟了，它在原地苦等，變成新地標。」

▼凌晨看三腳架依然在那。（圖／翻攝自爆廢公社）

