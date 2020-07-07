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預購三倍券收「審核未通過」簡訊　查核中心：詐騙竊取個資

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▲查證中心提醒民眾勿受騙標語。（圖／翻攝自Facebook／TFC台灣事實查證中心臉書）

▲查證中心提醒民眾勿點選網址。（圖／翻攝自TFC台灣事實查證中心臉書）

實習記者高琳景／綜合報導

振興三倍券於7月1日開放預購，有民眾表示在預購完三倍券之後，收到簡訊顯示審核未通過的字樣，要求重新填寫個人資料。對此，台灣事實查核中心（TFC）表示，此為詐騙訊息，切勿點選網址、填寫個人資料以免外洩。

根據內容顯示，簡訊是以「行政院振興三倍券」為開頭，並附上三倍券的照片及連結網址傳給民眾，經濟部表示，該行為讓許多民眾信以為真，目的是要騙取個資，可能用來申請網路銀行之帳戶。

請繼續往下閱讀...

對此，經濟部進一步說明，民眾在超商預購紙本振興券後，經濟部不會再傳簡訊要民眾填寫個人資料，而是會在7月11至12日，寄發提醒領取紙本振興券簡訊，上面會有領取序號，通知民眾去超商領取三倍券。

另外，針對三倍券綁定「信用卡、金融卡」等方式，填寫完資料後，該金融單位會回傳一封確認認證碼給消費者，此簡訊不會再要求填寫個人資料，若綁定「悠遊卡」未收到任何簡訊，則可回到「查詢平台」查詢是否綁定成功。

而台灣事實查核中心（TFC）於6日發佈消息強調，預購三倍券經濟部不會寄簡訊來搜集個資，以及簡訊為詐騙訊息，切勿點選網址來填寫個人資料，以免受騙，對三倍券預購有疑慮之民眾可撥打1988或各大銀行查證，以免個資外洩。

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▼民眾自7月1日起可至各大通路預購三倍券。（圖／記者陳涵茵攝）

▲▼7-11機台當機。（圖／記者陳涵茵攝）
 

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