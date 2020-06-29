合歡山武嶺亭爆紅三腳架　「謎大叔」收走原因曝光...失主聯絡到了！

▲合歡山武嶺亭路況即時影像鏡頭前，一支被主人遺落的「三腳架」，目前已由熱心民眾收取，送到警察局招嶺，聯絡到失主前來領回。（圖／翻攝自臉書「中橫路況交通資訊站」，下同）

記者張弘昌／南投報導

端午連假車來人往的合歡山武嶺亭，網友透過路況即時影像畫面，看到有人拍照後把「三腳架」遺落亭上，這支不小心被主人「放鴿子」的三腳架，爆紅到有4000人同時觀看及熱烈討論。最後一位「謎大叔」收取走，免得三腳架繼續風吹日曬雨淋、深夜受凍，並熱心送到翠峰警派出所招領。警方也聯絡到失主，擇日專程上山領回。

台14甲線合歡山武嶺亭路況即時影像，各地網友可透過即時直播畫面，觀看武嶺亭天候、車流、遊客人潮等即時影像。這隻「國家級監視器」，遊客常對著監視器鏡頭，高舉單車再用手機擷取畫面「反自拍」，即時影像也直播拍到，冒險跨越護欄拍照違規遊客，即時監控影像內容，成網友關注查看的焦點。

端午節連假期間，有網友發現合歡山武嶺亭即時路況畫面中，有一支「三腳架」豎立武嶺亭旁那好幾個小時，從白天到黑夜，無論天氣如何，三腳架始終默默地待在那，等候失主想起來了「前來取回」。網友在臉書「爆廢公社」PO文後掀起熱烈討論度，一度有4000人關注著影像，大家都等著看「棄養」腳架的主人，何時才會出現。

臉書「中橫路況交通資訊站」粉絲頁，29日上午PO文發布最新「三腳架」消息。原來這位熱心「謎大叔」不忍心看到三腳架，不分日夜的一直站在武嶺亭旁，路過收取走後，已送到翠峰派出所，請大家不用再擔心三腳架受寒了。翠峰派出所已聯絡上失主，擇日前來領回，這段期間警方會妥善照顧，把三腳架放在置物櫃中。

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