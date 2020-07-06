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海拔0~3275M　17國500名自行車好手挑戰27%坡度到武嶺

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▲▼台灣KOM登山王之路-夏季挑戰，吸引來自17個國家共計500位國內外自行車好手競技。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼台灣KOM登山王之路-夏季挑戰，吸引來自17個國家共計500位國內外自行車好手競技。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全球知名的「2020台灣自行車節-台灣KOM登山王之路-夏季挑戰」6日在花蓮七星潭熱鬧登場，吸引來自17個國家、地區共計500位國內外自行車好手競技。花蓮縣長徐榛蔚親臨現場為全體選手加油並祝福爭取佳績，期待大家在花蓮觀光體驗大山大海的國際美景。

這項登山王之路挑戰賽今年邁入第九屆，已成為全世界自行車同好心目中，〝一生至少要來挑戰一次的經典路線〞口袋名單之一。這條典賽道被法國知名自行車專業雜誌「Le Cycle」評比為世界十大艱難自行車登山挑戰之一，絕美風景堪稱與環法大賽阿爾卑斯山賽段的天堂路齊名。

▲▼台灣KOM登山王之路-夏季挑戰，吸引來自17個國家共計500位國內外自行車好手競技。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

主辦單位中華民國自行車騎士協會表示，這項活動為10月份Taiwan KOM Challenge國際賽的前導暖身性質。由於受疫情限制，許多海外車友未能專程前來參加，但在500位額滿報名中，仍超過50位來自英國、德國、日本、丹麥、英國、瑞士、加拿大、荷蘭等共計17個國家、地區的外籍選手參與。

參加車友將從位於海平面的太平洋濱花蓮七星潭出發，沿東西橫貫公路由太魯閣上山，途中騎經高聳深邃的高山峽谷、絕美的碧綠神木，直達台l灣公路最高點─合歡山武嶺。車友們將挑戰從海拔0公尺直上3275公尺，全長105公里。

▲▼台灣KOM登山王之路-夏季挑戰，吸引來自17個國家共計500位國內外自行車好手競技。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

從太魯閣遊客中心開始，就以平均8％的爬升率，穿越壯麗的太魯閣峽谷一路向上攀升。

整段路線一路爬升，特別是自七星潭出發後18公里處、太魯閣遊客中心附近正式放行點起，就以平均8％的爬升率，穿越壯麗的太魯閣峽谷向上攀升。

壓軸好戲則是從大禹嶺開始的最後10公里；車友們在騎乘近百公里之後，最後將面對坡度17到27%的高難度挑戰。在此同時，合歡山令人讚嘆的沿途絕景，更具不下於活動挑戰性的獨特魅力。

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