瘋國內出遊登山溯溪　擅進保護區可罰20萬

▲▼ 台東林管處會同警方勸離擅入大武山自然保護區的遊客。（圖／台東林管處提供，下同）

記者楊鈞典／台東報導



近來由於疫情之故，民眾紛紛將出國旅遊計畫轉向國內各大景點及秘境，台東更是國人首選，交通日漸便利，加上獨特自然景觀加持，眾多秘境溫泉之旅、登山健行路線、野溪溯溪挑戰等遊程，讓遊客從山到海流連忘返。但近期卻有民眾擅闖管制的大武山自然保護區，林管處會同警方加強進行勸離。

台東林管處表示，許多在地旅行業者推出各種新潮的秘境溯溪遊程，這類活動往往利用改裝車輛載運民眾沿溪床上溯進入山區內進行野營及野溪溫泉戲水。在路線的規劃上未經申請即進入屬於管制的保護(留)區內，另外還有業者仿效國外休閒狩獵風潮，加入了非法的狩獵活動做為賣點，或者假借溯溪旅遊，以合法掩護非法。

林管處指出，相關活動如未經申請進入自然保護(留)區內，或具商業性質的狩獵行為及任意攜出森林主副產物，已違反森林法、文化資產保存法以及野生動物保育法，林管處與警方將密切注意轄區內各種非法遊程，將加強巡視取締。另違反文化資產保存法第86條，可罰款3萬元以上15萬以下；未經申請進入保護區內違反森林法，可處5萬元以上20萬元以下罰款；另，未經申請竊盜森林主副產物，可處6月以上5年以下有期徒刑，併科新台幣30萬元以上，300萬元以下罰款。

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