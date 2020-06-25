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大峽谷飆破44度　登山靴「融化」…鞋底全脫離畫面曝

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▲美國,大峽谷,美國自駕,馬蹄灣。（圖／記者彭懷玉攝）

▲大峽谷奇景由科羅拉多河耗費萬年切割，在1979年被列為世界自然遺產。（圖／記者彭懷玉攝）

實習記者崔子柔／綜合報導

許多人會在暑假期間安排遠行活動，但因天氣炎熱，常有意外發生。美國大峽谷國家公園近日就在推特上提醒遊客，園內部分地區溫度會飆破44度，連登山鞋都被熱到融化，請做足準備再前往。

根據《CNN》報導，大峽谷國家公園22日在推特上發布一張登山鞋底脫離的相片，稱「這是個無情的環境，熱到鞋底都脫落了，鞋子也可能在吸了汗水後變得笨重，磨傷你的腳。出發前請確認自身裝備的極限！」

▲登山鞋內部黏著膠因高熱而融化，導致鞋底與鞋面分離。（圖／翻攝自推特／@GrandCanyonNPS）

大峽谷園區近日可能將飆升至華氏112度（攝氏44.4度），而海拔更低的區域又會更高溫，遊客應避免在10點至16點長時間曝曬，可能造成生命危險。

美國國家氣象局稍早也對大峽谷國家公園及鄰近地區發布高溫警告，氣象學家海莉（Haley Brink）表示，山稜和谷底的溫度有很大差異，氣溫可能從攝氏32度飆升至46度。

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