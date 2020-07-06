父子登九九峰奇遇眼鏡蛇　拜土地公「收驚」買刮刮樂...中獎了！

▲住南投草屯國中老師楊傳峰，偕同兒子到九九峰爬山健行，下山巧遇眼鏡蛇，到土地公廟拜拜後，竟刮中刮刮樂彩券。（圖／楊傳峰提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

民間傳說路上巧遇到蛇或夢到蛇時，受驚嚇或心中難安，可去土地公廟拜拜祈福，這可能意謂神明有預兆或送財。南投草屯一對父子，假日到九九峰登山健行，途中巧遇一尾「大蟲」眼鏡蛇，趕緊趨吉避兇讓路，看土地公收驚祈福後，父子一同去買刮刮樂彩券，竟有「偏財運」刮中了獎。

住南投草屯鎮的國中老師楊傳峰，4日帶著兒子楊問，到九九峰登山健行賞景時，下山途中目擊一尾眼鏡蛇。楊傳峰表示，這條大蛇遇人群干擾，在4公尺外草叢，翹起了身子警戒，脖子還張開一雙翅膀，很明顯就是眼鏡蛇。小時候在山上遇到百步蛇，嚇到一整年不敢自己走進竹叢，看到眼鏡蛇剎那，倆父子也停下腳步，不敢輕舉妄動。

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這尾長長的眼鏡蛇，接著迅速鑽出草叢，爬越過馬路，父子倆驚嚇之餘，決定讓蛇先行爬過馬路，確定蛇躲進草叢了再前行下山，接著到土地公廟拜拜驅蛇運收驚，拜完後兩人去買刮刮樂彩券。

楊傳峰說，兒子曾在書上讀到，遇見蛇去拜土地公會有「偏財運」，想不到真的中獎了。父子當下決定「禮讓」蛇先過馬路，因為這裡是牠們生活空間，人類是入侵者，應先尊重「原住民」，倆父子停在原地，看著眼蛇迅速的爬行越過，熱的發燙柏油路面離去。

楊傳峰的兒子楊問，在一本書上看過，遇到蛇要去土地公廟拜拜驅蛇運，倆父子便去土地公廟拜拜，後來也決定依民俗傳說進行實驗，花1000元去買了2張刮刮樂彩券，一刮就刮中1500元。

兒子對用從書上得到的知識去拜拜、買彩券，真的刮中彩券。楊傳峰道出，倆父子攜手爬九九峰，山上驚險遇蛇、拜土地公的奇遇，不少親友嘖嘖稱奇。

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