鎮西堡神木區「闊葉林易迷失」　雨後濕滑…1日2起山搜

▲新竹縣鎮西堡神木群2日發生2起山搜，消防局救護人員抵達現場後順利協助脫困。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣尖石鄉鎮西堡神木區2日午後，發生兩起登山受困救護案件，一名男子獨自登山迷失方向，另一名則是因下雨溼滑摔倒受傷，消防人員利用手機定位及山搜指示，快速找到兩人，並將其順利救出。

竹縣消防局表示，2日中午獲報，一名男性山友獨自一人前往鎮西堡登山，因不黯山域地形迷失方向，119勤務中心獲報後指示民眾原地等候救援，再利用手機定位座標估算方位後，調派人員前往，救護人員於下午5時許順利接上報案者，該男子生命徵象穩定無大礙。

同日午後，因雨後土地濕滑，一名女性登山客不慎滑倒摔傷，勤務中心獲報後立即派遣人員前往救護，經初步評估該名登山客左小腿有骨折現象、無生命危險，給予固定包紮後，以軟式擔架將患者搬運下山。

新竹縣消防局表示，由於新竹縣轄區山域特色為高度約落在2千多公尺的中級山，此種山域的環境為闊葉林較多，行走路徑較容易被遮蔽，加上山區會有很多獵徑造成登山客的混淆，一旦不注意就會走錯方向，離出口會越來越遠，因此，除了登山前應先準備充足的裝備(保暖衣物、背包、雨衣、食物、水、簡易地圖、手機、行動電源)，還要具有下列的登山基本常識：

1、迷路時不要輕易移動並停留在路徑上。

2、千萬不要任意下切溪谷。

3、登山要結伴而行千萬不要落單。

4、手機無訊號可撥打112，或傳送簡訊描述該處地理環境。

民眾做好萬全準備,才能增進登山之安全。

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