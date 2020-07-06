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登玉山要注意「爽約」條款！　短短半年有1300人列「黑名單」

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▲▼申請登爬玉山主峰或單攻玉山，獲核准入園後，因故無法前行者，需事先上網取消預約；登爬時也需到排雲管理站登錄入山，以免被列入「爽約條款」黑名單中。（圖／玉管處提供，下同）

▲申請登爬玉山主峰或單攻玉山，獲核准入園後，因故無法前行者，需事先上網取消預約，以免被列入黑名單。（圖／玉管處提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

攀登玉山主峰前，需事前向玉山國家公園管理處提出入山許可申請，除熱門的住宿排雲山莊，每日上限166人需抽籤，當天日來單攻也需事先排隊預約申請，獲許可後若未程序申請取消或完成入山登錄，會被列入「黑名單」停止入園線上申請資格半年，今年迄今已有1300人列入名單中。

一名大學生想利用暑假，申請登玉山主峰，上網路提出申請後被駁回，經查詢發現他被列為「半年內停止入園」名單中，才想起先前因疫情及課業忙碌等因素，取消登爬玉山行程後，忘了上網去完成取消入園申請，因些被禁罰半年內不得提出申請。

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▲▼申請登爬玉山主峰或單攻玉山，獲核准入園後，因故無法前行者，需事先上網取消預約；登爬時也需到排雲管理站登錄入山，以免被列入「爽約條款」黑名單中。（圖／玉管處提供，下同）

玉管處分析，短短半年內有1300人列入黑名單，暫被取消人園資格半年者，大都以個人排假或身體等因素，住宿排雲山莊中籤後，確定無法前行時疏忽未在規定時間內取消。也有少部分是未熟悉網路申請作業，或入山時未到看排雲管理站登錄查核，也會被視為「爽約條款」列管。

玉山國家公園生態保護區入園申請許可執行要點等規定，除非因颱風等天候或特殊狀況，否則，山友因故無法入園，須於預定入園日1天前取消預約。一旦未上線取消，占缺額未上山，將被列入半年內不得申請入園名單中，這包括玉山、雪霸、太魯閣等國家公園均有相關規定，登山界稱為「爽約條款」。

爽約條款處分時間，以申請入園日期，作為起基日推算。例如，核准入園日為今年2月1日，若未依日期入山登錄，半年內即8月1日屆滿前，園方可駁回入園申請。

▲▼申請登爬玉山主峰或單攻玉山，獲核准入園後，因故無法前行者，需事先上網取消預約；登爬時也需到排雲管理站登錄入山，以免被列入「爽約條款」黑名單中。（圖／玉管處提供，下同）

▲▼申請登爬玉山主峰或單攻玉山，獲核准入園後，因故無法前行者，需事先上網取消預約；登爬時也需到排雲管理站登錄入山，以免被列入「爽約條款」黑名單中。（圖／玉管處提供，下同）

有相關申請規定，是為確保後續山友遞補的權益。玉山主峰線是國內最熱門的登山路線，每年吸引近50萬人次提出入園申請，而唯一可供住宿的排雲山莊人數上限僅116人，在總量管制前提下，遂透過電腦抽籤方式決定資格，因此每年平均僅十分之一，約5萬人次的山友，可望順利入住排雲山莊。

玉管處強調，國家公園為確實掌握，玉山線入園人數及山友狀況，除排雲山莊住宿需抽籤以外，玉山前峰單日往返（單攻）及圓峰山屋、營地，也採取總量管制。

登山隊伍或結伴山友申請入山後，如未到「排雲管理站」接受查核，也將視同未入園，同樣依上述要點規定，停止申請入園資格半年，若對違規處分有異議者，可在「入園信箱」提出陳述並附相關證明，以供該處進一步審理回覆。

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