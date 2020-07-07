詐騙案沒調查「偽造長官簽印結案」　瑞芳警分局偵查佐罰15萬緩起訴

▲ 異想天開偽造長官簽印結案，瑞芳警分局函送不良偵查佐罰15萬元。（圖／資料照／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府瑞芳警分局偵查隊陳姓偵查佐，2019年9月間受理周姓民眾遭詐騙案後，廢弛職務遲未進行調查，竟簽辦「現已無資料可供追查」等不實事項，且偽造直屬長官的簽名，辦理結案歸檔，遭檔案室人員發現，分局除主動行政議處調他單位服務，同時函送基隆地方檢察署偵辦，調查後，基隆地檢署考量陳員犯後深表悔意，緩起訴處分。

陳員因受理周姓民眾遭詐騙案，遲未展開調查，擔心公文逾期遭懲處，除虛假簽處「現已無資料可供追查」之公文書外，更以彩色影印偽造直屬長官在公文上的簽名，偽貼於前述公文書，以為神不知鬼不覺辦理歸檔，沒想到遭鉅細靡遺的文書歸檔人員查核發覺告知分局。

瑞芳警分局表示，分局內部有完善公文稽核機制，陳員違反公文管考相關規定，偽造公文書等情，決不護短，主動將陳員依相關規定行政議處並將其109年6月改調淡水分局行政警察(制服)，同時函請臺灣基隆地方檢察署偵辦。

經查陳員係警專25期，因2019年9月間受理周姓民眾遭詐騙案已然到期，2020年3月某日凌晨趁四下無人，在偵查隊辦公室內簽辦「經查該不詳涉嫌人所使用LINE通訊軟體無法協查」、「現已無資料可供追查」等不實事項。再彩色影印偽製林姓小隊長、薛姓偵查隊長、謝姓副分局長、陳姓分局長等人舊公之簽核章，貼在前述載有不實事項之公文上，最後再彩色掃描及彩色列印，完成不實之捷案公文書，隔日交由不知情的謝姓同僚協助歸檔。

沒想到公文書歸檔時，但仍被眼尖的負責歸檔業務的李姓同僚發現，通知薛姓偵查隊長，將陳員依偽造文書罪嫌函送基隆地檢署偵辦。陳員被法辦後，除被拔牌改調制服警察，還被調離瑞芳分局至淡水分局。

檢方調查認定，陳員偽造的公文書，足已損害林姓小隊長、薛姓偵查隊長、謝姓副分局長、陳姓分局長及警察機關對於公文核閱的簽章的正確性，並生損害於舉報案件之民眾。陳員偽造文書的犯行，觸犯刑度為3年以上的「公務員假借職務上之機會行使偽造文書公文書罪」。

基隆地檢署檢察官考量陳員坦承犯行，深表悔意，也考量陳員犯案動機僅是因公文到期，擔心懲處並非惡質，乃處分陳員緩起訴但要接受法治教育6小時並支付公庫15萬元。

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