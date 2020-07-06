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新北漁港觀光夏天好好玩　「夜漁港三倍爽」11日起跑

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▲ 新北漁港觀光夏天好好玩 「夜漁港三倍爽」11日起跑。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 新北漁港觀光夏天好好玩，「夜漁港三倍爽」11日起跑。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府近年來極力推廣漁港觀光，今年3區辦理的活動皆將於夜晚盛大開場，瑞芳區深澳漁港的奇幻光雕水舞秀、淡水區淡水第二漁港的爵士樂表演及煙火秀再加上石門區草里漁港的釣魚吧等系列活動，吸引遊客夜晚前往探索漁港夜之美，享受所謂的「夜漁港，漁港耶～」

漁業處表示，位於瑞芳區的深澳漁港，將於7月11日至24日每天晚上7點開始，每30分鐘一場的光雕水舞秀，有別於以往，今年水舞秀將融合光雕設計，投影出小卷造型之意象，將其展現的栩栩如生，並強化民眾對深澳小卷品牌之印象，而小卷旗將以鯉魚旗的概念展現，並以Minecraft風格設計，同時呼應深澳漁港即將辦理之Minecraft暑期系列活動，使得小卷旗別有意番風味，藉此提升觀光趣味。

▲ 新北漁港觀光夏天好好玩 「夜漁港三倍爽」11日起跑。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 淡水第二漁港煙火秀。

漁業處說，位於淡水區的淡水第二漁港，將於7月18日至8月31日為期45天，設置「粉色系」且「完全免費」的遊樂器材歡迎大朋友帶著小朋友盡情暢玩，且非常適合拍照打卡紀念，另外還有8月15日、22日晚上8點的煙火秀跟8月16日、23日晚上7點的爵士樂團，大家相揪來漁人碼頭度過一個浪漫且愉快的仲夏之夜。

另外，位於石門區的草里漁港，則是於暑期規劃2場主題活動，7月26日「草里釣魚吧」，將在漁港港區以輕鬆的模式營造吧檯氛圍，並辦理夏日夜間親子釣魚、魚拓DIY、港邊炭烤、微型展覽及音樂會等活動；8月15日「釣魚天堂藝響節」，將舉辦垂釣競賽及拍賣會，並辦理一夜干DIY活動、親子炭烤及夜遊。

副市長吳明機表示，為推動漁港轉型，深澳、淡二及草里3個漁港於暑假期間接續辦理系列活動，藉由3個漁港的活動，使遊客擁有3倍享樂，並結合3區漁港周遭店家，使商品享有折扣優惠。

吳明機說，搭配振興3倍券的使用，讓遊客在漁港可以同時欣賞水舞及煙火帶來的視覺饗宴，享用在地漁特色產品的美味，還能使用振興三倍券參加「新北振興168」活動，享有漁港魚市優惠跟抽獎，讓遊客「看得爽」、「吃得爽」、「花錢花更爽」。

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▲ 新北漁港觀光夏天好好玩 「夜漁港三倍爽」11日起跑。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 深澳漁港光雕水舞秀。

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