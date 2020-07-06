▲ 新北國定古蹟林本源園邸，植栽專案小組打造「無褐家園」。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市國定古蹟「林本源園邸」珍貴植栽逐步朝向「無褐家園」，市長侯友宜指示，跨局處合作，聯合農業局、景觀處與文化局成立古蹟植栽專案小組以滅除褐根病。

文化局表示，座落於板橋府中的林本源園邸，不但是新北市著名的旅遊景點，也是重要的國定古蹟，在園區裡遍佈優美、充滿意境的古木，搭配古色古香的傳統建築，帶給國內外觀光客良好的遊園體驗。

▲ 新北國定古蹟「林本源園邸」大樹植栽環繞的方亭。

文化局說，近年來發現園區內部分樹木受到褐根病的影響，逐漸枯萎凋零。本次特別邀請農委會林業試驗所至園邸盤點樹木現況及研擬解決方案，並委由林試所提出林本源園邸褐根病防治計畫，以期恢復昔日林本源園邸之園林景緻。

此外，文化局將於園邸菊圃染病重災區域內辦理病株根系移除及土壤防治作業，亦請景觀處協助進行園邸內7棵珍貴樹木修枝作業，以提供更安全的遊覽環境。

文化局表示，未來將辦理園邸內植栽的調查研究，以提供園邸景觀修復及經營維護管理之方向。文化局會持續維護園區內一磚一瓦、一草一木的健康，讓林本源園邸這個都會裡的文化勝景，發揮更多文化影響力，陪伴市民走過更多的歲月。

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▲ 新北國定古蹟「林本源園邸」遊客遊園駐足拍攝。

▲ 新北國定古蹟「林本源園邸」方鑑齋的大片荷葉與荷花。

▲ 新北國定古蹟「林本源園邸」汲古書屋前的一缸靜水荷葉)。