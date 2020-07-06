▲ 金包里號雙層觀光巴士開進北海岸，串連青春山海線特色熱門景點。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

推廣北海岸觀光發展，新北市金山區在地旅行業者辰社旅行社主動發起結合在地景點、旅宿業者及商家，透過實際投入新北市政府觀光旅遊局「我OK你FUN心」新北OK旅遊行列，由金山區公所協助向臺北市政府申請雙層巴士路權，促成敞篷巴士「金包里號」開進北海岸。

金山區長廖武輝表示，深入建構區內觀光資源串連為新任區長首要推動方案，區內觀光優勢為景點多，遊客到訪金山能有許多選擇，惟在點到點的移動上私人運具仍是主流，要如何優化到訪金山的觀光旅遊體驗，則需逐步探討公共運輸、綠能運具優化，及新建構點位間接駁模式。

▲ 敞篷巴士乘風破浪一日遊熱烈開催，新北市政府觀光旅遊局、金山區長廖武輝（右）邀您同樂。

辰社旅行社金山分公司總監郭雅萍表示，為讓更多遊客有不同的方式認識北海岸，感謝新北市政府觀光旅遊局輔導並持續給予建言、金山區公所協助臺北市雙層巴士系統申請程序，新型態觀光運具的導入結合新北OK旅遊模式。

郭雅萍說，將「萬金石」3區的白宮行館、野柳地質公園、汪汪地瓜園產業故事館、獅頭山公園、小鶴基地蓮花田、李芑豐古厝、中角灣國際衝浪基地、石門洞、富貴角燈塔、麟山鼻步道等景點串連起來，主題式的觀光路線除解決私人運具停放困擾，搭配專業導覽人員隨車深入解說，能讓到訪遊客深入認識北海岸。

歡迎各位好朋友好康到相報、揪團遊新北！金包里號雙層巴士搭乘資訊及遊程，請上辰社旅行社官網：https://www.redrabbittravel.com/C/tw/home或新北觀光旅遊網：https://tour.ntpc.gov.tw/zh-tw/「我OK你FUN心」專區訂購行程，原優惠價1988元，7月31日前使用振興券優惠價1789元。

遊客也可關注新北旅客：https://www.facebook.com/ntctour/及新北市金山區公所：https://www.facebook.com/jinshangovFacebook專頁，即時掌握新北市旅遊及金山區在地觀光資訊。

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